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Joan Laporta AFP/Josep Lago

Traducido por

El inicio de la era de los mil millones de euros: el Barcelona hace estallar una bomba financiera con el mayor presupuesto de su historia

Barcelona
Primera División
Liga de Campeones
España

El plan del 53%: ¿cómo controlará el Barça su factura salarial?

El Barcelona reveló sus cuentas financieras para la temporada 2025-2026, anunciando unos ingresos operativos récord y la presentación de un presupuesto histórico para la temporada 2026-2027, que será el mayor en la historia del club y del fútbol español.

La junta directiva del club tiene previsto presentar los estados financieros y el presupuesto de la nueva temporada para su votación en la Asamblea General Ordinaria el sábado 19 de septiembre.


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  • Temporada de récords y pérdidas contables

    El Barcelona cerró el ejercicio económico 2025-2026 con un ingreso operativo récord de 1.060 millones de euros, superando la cifra de la temporada anterior, que fue de 994 millones de euros, aunque quedó ligeramente por debajo del presupuesto previsto, que era de 1.075 millones de euros, según informó "Mundo Deportivo".

    En cuanto a los resultados, el club obtuvo un beneficio de las operaciones ordinarias de 0,2 millones de euros, pero las partidas extraordinarias inclinaron la balanza, ya que el club sufrió una pérdida de 14 millones de euros antes de impuestos, hasta situar la pérdida neta, tras sumar el impuesto de sociedades de 4 millones de euros, en 18 millones de euros.

    El club explicó que esta pérdida se podría haber evitado y el resultado se podría haber convertido en positivo si se hubiera completado la venta de algún jugador antes del 30 de junio de 2026.

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  • Detalles de las pérdidas excepcionales: la PSL y Barça Productions

    El comunicado atribuyó los detalles de las partidas extraordinarias a dos factores principales:

    Primero: la introducción de las licencias de asientos personales (PSL) para los asientos VIP del estadio Spotify Camp Nou, con un valor actualizado de 9,5 millones de euros, a través de las compañías New Era Visionary Group y Fórtia Advisers.

    Segundo: la depreciación del valor de la compañía «Societat Barça Produccions», donde se registró un importe de 23 millones de euros como gastos extraordinarios antes de impuestos, alcanzando el valor total de la depreciación los 116 millones de euros.

    El club conserva actualmente una participación estimada en 73 millones de euros, con un incremento de su porcentaje total del 53,4 % al 63,14 % a cambio de la condonación de la deuda y el establecimiento de un nuevo calendario de pagos para la participación restante de uno de los socios.

  • El patrocinio y las licencias, el verdadero motor de la recuperación

    En el lado positivo, los ingresos comerciales del club siguieron batiendo récords.

    Los ingresos por patrocinio alcanzaron los 265 millones de euros, cinco millones más que el año pasado, una cifra récord histórica para el club, mientras que la empresa "Barça Licensing & Merchandising" (BLM) logró unos ingresos de 208 millones de euros, con un enorme incremento de 40 millones de euros respecto a la temporada 2024-2025.

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  • Presupuesto 2026-2027: la apuesta por el nuevo Camp Nou

    La gran sorpresa, sin embargo, estuvo en el presupuesto de la próxima temporada 2026-2027, que el club elaboró sobre la premisa de disputar todos los partidos de la temporada en el estadio Spotify Camp Nou a plena capacidad, con la previsión de ampliar el aforo de forma adicional en la primera mitad de 2027.

    El club prevé que los ingresos operativos alcancen una cifra histórica sin precedentes de 1.195 millones de euros, con un beneficio de un millón de euros procedente de las operaciones ordinarias y otro millón de euros como resultado neto final, ya que el club no prevé ninguna operación extraordinaria.

  • Los salarios bajo control: solo el 53%

    En un mensaje tranquilizador para los socios del club y para LaLiga, el Barcelona aseguró que los costes deportivos (salarios + amortizaciones) se mantendrán dentro del margen seguro.

    Del presupuesto total de 1.195 millones, la factura salarial ascenderá a 636 millones de euros, lo que equivale a solo el 53% de los ingresos, un porcentaje cercano al 54% registrado la temporada pasada (571 millones de euros).

    Este incremento en los ingresos totales permitirá al club cubrir las subidas previstas en los salarios de los jugadores clave tras la renovación de sus contratos, además de reforzar otras secciones como el equipo de baloncesto, para que el Barcelona inaugure oficialmente la era de los 1.250 millones de euros desde el corazón del nuevo Camp Nou.

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