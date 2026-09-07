El inicio de la era de los mil millones de euros: el Barcelona hace estallar una bomba financiera con el mayor presupuesto de su historia

El Barcelona cerró el ejercicio económico 2025-2026 con un ingreso operativo récord de 1.060 millones de euros, superando la cifra de la temporada anterior, que fue de 994 millones de euros, aunque quedó ligeramente por debajo del presupuesto previsto, que era de 1.075 millones de euros, según informó "Mundo Deportivo".

En cuanto a los resultados, el club obtuvo un beneficio de las operaciones ordinarias de 0,2 millones de euros, pero las partidas extraordinarias inclinaron la balanza, ya que el club sufrió una pérdida de 14 millones de euros antes de impuestos, hasta situar la pérdida neta, tras sumar el impuesto de sociedades de 4 millones de euros, en 18 millones de euros.

El club explicó que esta pérdida se podría haber evitado y el resultado se podría haber convertido en positivo si se hubiera completado la venta de algún jugador antes del 30 de junio de 2026.