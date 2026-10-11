Jonathan Moscrop
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¡El inglés volador! Djed Spence deslumbra en San Siro con un debut supersónico tras su pesadilla con las lesiones
Spence firma un debut memorable con el Inter de Milán
El extremo inglés Djed Spence hizo su debut oficial con el Inter de Milán durante una cómoda victoria por 3-0 sobre el Parma en la Serie A en San Siro. Sustituyendo a Andy Diouf en el minuto 73, el jugador de 26 años recibió una cálida ovación de la afición local al pisar el terreno de juego.
Spence aportó de inmediato velocidad por la banda derecha, creando ocasiones de gol en los últimos minutos para sus compañeros Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martinez.
El Inter ya había asegurado los tres puntos en la primera parte con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram.
- Jonathan Moscrop
Un extremo expresa su alegría por la bienvenida en San Siro
En declaraciones a Inter TV tras el pitido final, Spence admitió que se emocionó al pisar el césped por primera vez. El exjugador del Tottenham agradeció a los aficionados del club que le ayudaran durante un complicado proceso de rehabilitación.
«Estoy muy feliz de haber debutado en este hermoso estadio delante de estos fantásticos aficionados; me dieron una bienvenida increíble», declaró Spence.
«Fue una sensación estupenda; han sido unas semanas muy duras recuperándome de mi lesión, pero estoy feliz de estar de vuelta y doy las gracias a los aficionados».
Impacto inmediato en la banda derecha
Spence mostró su característica aceleración apenas unos minutos después de entrar, superando a su defensor para poner un peligroso centro raso para Bonny. Más tarde, en el minuto 83, su preciso envío encontró al capitán Martinez, cuyo cabezazo se marchó rozando el larguero.
Spence elogió al entrenador Cristian Chivu por mantener a la plantilla concentrada durante un calendario de partidos cargado.
«Creo que necesitaremos mantener esta regularidad en nuestros próximos partidos», añadió Spence. «El entrenador es muy bueno manteniéndonos concentrados en todo momento; creo que vamos en la dirección correcta».
- Jonathan Moscrop
El desafío de la Champions League, lo próximo
Tras regresar con éxito a la acción, Spence tratará de seguir ganando ritmo de competición mientras el Inter se prepara para una exigente racha de partidos entre las competiciones nacionales y europeas.
El equipo de Chivu regresará a San Siro el martes 13 de octubre para recibir al Club Brugge en la Liga de Campeones.
Spence intentará sumar más minutos mientras se adapta a la vida en Italia.
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