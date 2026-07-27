«El increíble» Morgan Rogers puede llevar al Chelsea a conquistar el título de la Premier League, afirma Jamie Gittens

Gittens confía en que Rogers sea la clave de una nueva era de títulos en Stamford Bridge. El fichaje del Aston Villa, por 117 millones de libras, marca un récord británico y, según Gittens, envía un mensaje contundente a la Premier League. Durante la pretemporada del Chelsea en Sídney, el exjugador del Borussia Dortmund admitió que, pese a la competencia extra en la delantera, está entusiasmado.

«Queremos ganarlo todo: Premier League, FA Cup y cada competición en la que estemos. La llegada de Morgan sube el listón. Es un jugador de primer nivel, increíble», afirmó Gittens.

«Tenemos calidad de sobra; en el campo hay jugadores capaces de cosas increíbles, pero debemos ponerlo en práctica. La plantilla es muy competitiva, así que hay que seguir trabajando y demostrar de qué estamos hechos. Todos estamos positivos, con ganas de que empiece la temporada y de triunfar».