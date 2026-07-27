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«El increíble» Morgan Rogers puede llevar al Chelsea a conquistar el título de la Premier League, afirma Jamie Gittens
El impacto de un traspaso récord británico
Gittens confía en que Rogers sea la clave de una nueva era de títulos en Stamford Bridge. El fichaje del Aston Villa, por 117 millones de libras, marca un récord británico y, según Gittens, envía un mensaje contundente a la Premier League. Durante la pretemporada del Chelsea en Sídney, el exjugador del Borussia Dortmund admitió que, pese a la competencia extra en la delantera, está entusiasmado.
«Queremos ganarlo todo: Premier League, FA Cup y cada competición en la que estemos. La llegada de Morgan sube el listón. Es un jugador de primer nivel, increíble», afirmó Gittens.
«Tenemos calidad de sobra; en el campo hay jugadores capaces de cosas increíbles, pero debemos ponerlo en práctica. La plantilla es muy competitiva, así que hay que seguir trabajando y demostrar de qué estamos hechos. Todos estamos positivos, con ganas de que empiece la temporada y de triunfar».
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La influencia de Xabi Alonso
La llegada de Alonso como entrenador ha mejorado el ambiente del club, y Gittens ya nota su perspicacia táctica. Tras enfrentarse al Bayer Leverkusen de Alonso, entonces invicto, cuando jugaba en el Dortmund, Gittens sabe lo difícil que es jugar contra un equipo dirigido por el excentrocampista del Liverpool y del Real Madrid.
«¡Fue duro! Por su sistema y la defensa de tres. Tenían a Florian Wirtz, a Jeremie Frimpong, a veces a Amine Adli, a Piero Hincapié y a Granit Xhaka. Eran un auténtico equipo», recuerda Gittens.
Él era un jugador de primer nivel, así que que venga a enseñarnos es lo mejor que nos podía pasar. Un centrocampista de talla mundial, quizá el mejor de la historia. Además, es un tipo estupendo. Habla con nosotros, nos indica cómo mejorar. Como jugador, eso es todo lo que se puede pedir. Me ha dicho que siga siendo positivo, que plante cara al rival, que cree ocasiones y que me exija al máximo».
Sobre recibir uno de los típicos centros de Alonso en la gira, Gittens admite que el técnico sigue imponiendo: «Es increíble. Tiene un carisma especial; fue un jugador de primer nivel y ahora es un entrenador de primer nivel».
Superar la frustración por las lesiones
Tras fichar por 48,5 millones de libras procedente del Dortmund en 2025, Gittens sufrió una grave lesión de isquiotibiales que le impidió encontrar regularidad. Marcó solo un gol en 27 partidos y se perdió el resto de la temporada 2025-26. Para llegar en óptimas condiciones este curso, pasó el verano entrenando en Portugal y Marbella.
«Fue duro, era mi primera lesión muscular. Nunca antes había tenido problemas en los isquiotibiales. Al principio fue un reto, pero ahora estoy mejor y me siento más seguro. Me siento mucho mejor, más seguro ahora que mi cuerpo está bien, así que solo espero el inicio de la temporada. Me he marcado algunos objetivos personales que me guardo para mí», afirmó.
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Preparándonos para una nueva era
Para Gittens, la próxima temporada es su oportunidad de redimirse tras un debut decepcionante en Stamford Bridge. Ha marcado en los primeros amistosos ante Crawley y Bromley, así que la competencia por un puesto será feroz.
El martes se medirá al Western Sydney Wanderers y Gittens quiere seguir convenciendo. «Este es un club enorme y quiero triunfar. He mostrado destellos, pero esta temporada será buena».
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