En declaraciones a Amazon Prime la noche del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Atalanta, Kramer elogió a Olise con las mayores alabanzas posibles. El excentrocampista explicó su audaz postura: «Para mí, es quizás el mejor fichaje de la Bundesliga de los últimos diez años».

Tras su fichaje por 53 millones de euros procedente del Crystal Palace en julio de 2024, el delantero ha transformado la delantera del equipo de Vincent Kompany. Kramer se reafirmó en su afirmación sobre el elevado precio: «Lo sé, siempre hablamos de grandes sumas. Pero aún así: la relación calidad-precio, lo que este jugador aporta al equipo, es increíble».