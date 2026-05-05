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El impasse contractual de Dusan Vlahovic continúa tras cinco reuniones con la Juventus por sus exigencias como delantero
Empate en el Allianz Stadium
Vlahovic rompió su sequía goleadora de 180 días con un espectacular libre directo ante el Hellas Verona, aunque la euforia en el Allianz Stadium no disimuló la tensión entre bastidores. El tanto del serbio evitó una derrota humillante contra un rival descendido, pero no ha agilizado la renovación, ahora en punto muerto.
El exjugador de la Fiorentina es clave para la lucha por el cuarto puesto en la Serie A, pero a 56 días de que venza su contrato la distancia entre su entorno y la directiva es evidente. La dirección de Continassa insiste en sus límites financieros, lo que agrava el enfrentamiento con el delantero.
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Los obstáculos económicos y las exigencias de los agentes
Según La Gazzetta dello Sport, Juventus y Milos Vlahovic, padre y agente del delantero, han mantenido cinco reuniones. El jugador aceptaría rebajar su salario a unos 7 millones de euros por temporada, similar al de Kenan Yildiz, para renovar a corto plazo.
Esto supondría que Vlahovic se llevaría a casa unos 7 millones de euros al año, menos que los 12 millones que cobra ahora.
Aun así, no hay acuerdo: quedan pendientes las comisiones del agente y el bonus de fichaje que pide su entorno.
La Juventus se mantiene firme y se niega a satisfacer estas exigencias económicas secundarias, lo que ha llevado las negociaciones a un punto muerto mientras el reloj avanza hacia el mercado de fichajes de verano.
La Juventus lanza un ultimátum tajante
Con la fecha límite acercándose, la Juve presiona al clan Vlahovic. Desde la sede reiteran austeridad: no superarán ciertas cifras por el delantero.
Se interpreta como un ultimátum: o acepta las condiciones o buscará otro destino.
La directiva prioriza la sostenibilidad del club a largo plazo sobre las exigencias de los representantes, aunque eso pueda suponer la marcha de su estrella.
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La posible agencia libre es una gran amenaza.
A diferencia de la Juventus, los representantes de Vlahovic no tienen prisa por cerrar el acuerdo. Saben que un buen final de temporada aumentaría su valor en el mercado.
Si se convirtiera en agente libre, potencias como el AC Milan o el Bayern de Múnich podrían ficharlo gratis.
Por ahora, ambas partes priorizan la clasificación a la Liga de Campeones, aunque la incertidumbre persiste.