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imago-sport-1047741483.jpgZUMA Press Wire

Traducido por

El impacto del fichaje de Rodri: la fórmula mágica de Deco al servicio de la política del Barcelona

Fichajes
Primera División
Barcelona
Rodri
T. Marques
Deco
España

La esperada incorporación de Rodri al proyecto deportivo del FC Barcelona ya empieza a dejar su huella. 

No hay duda de que el técnico Hansi Flick contará con un refuerzo de primer nivel en las filas del equipo, aunque este fichaje inesperado por todos los conceptos obligará a introducir algunos ajustes necesarios en el plan inicial. 

El diario Sport señaló: "El director deportivo Deco se verá obligado a seguir empleando su receta mágica para conciliar los deseos de las distintas partes, que pasan por más ventas para generar nuevos ingresos".

La llegada de Rodri, que podría concretarse ya durante el fin de semana, incrementará la saturación existente en el centro del campo del Barça.

Por ello, es necesario aligerar el número de integrantes del conjunto catalán, y está claro que habrá muchas operaciones de salida de jugadores, más de las previstas, ya sea en calidad de cesión o mediante venta definitiva.

  • imago-sport-1072230279.jpgAFLOSPORT

    Es hora de que Tommy Márquez se marche

    Durante los últimos días, tanto Deco como Flick han mantenido varias reuniones con los jóvenes jugadores que participaron en el inicio de la pretemporada, con el fin de aclarar su situación de cara a la temporada actual.

    Algunos de ellos, como Diarra, Álex González y Gustavo, ya saben que deben regresar a las filas del Barça Atlètic, mientras que otros, como Tommy Marqués, han comprendido que ha llegado el momento de buscar un nuevo destino

    Sin duda, Marqués necesita seguir progresando en su nivel, y en el Barcelona los minutos de juego en el centro del campo serán objeto de una gran competencia, y esa es una razón importante para buscar nuevos aires lejos del Spotify Camp Nou. 

    Pero la otra gran razón para fomentar la salida del jugador de la academia no es otra que generar ingresos económicos adicionales que permitan al club financiar fichajes que no estaban sobre la mesa hace unas semanas.

    • Anuncios
  • imago-sport-1074349338.jpgSergio Ros

    El Barcelona necesita recaudar fondos

    El Barcelona necesita recaudar fondos, y Tommy Marqués podría ser uno de los buenos recursos para lograrlo. La cláusula de rescisión de su contrato asciende a 20 millones de euros, aunque el club estaría dispuesto a completar su salida por una cantidad mucho menor.

    Durante las últimas horas, ya han aparecido informes sobre supuestas ofertas del Manchester City, el Borussia Dortmund y el Sporting de Braga.

    En cuanto a Portugal, se ha confirmado que el Braga está dispuesto a llevar a cabo una operación similar a la que realizó el verano pasado, cuando fichó a Pau Víctor por 12 millones de euros, además de otros 3 millones en variables.

    Y quizá la salida de Tommy Marqués no sea la única en el centro del campo del Barcelona, ya que el nombre de Casadó está presente en todas las quinielas relacionadas con los jugadores candidatos a abandonar el conjunto catalán, lo que supondría otra importante fuente de ingresos en el presupuesto de la próxima temporada.

    Por el momento, las negociaciones siguen sin resolverse, pero todo apunta a que el jugador de la cantera del Barcelona pondrá rumbo al fútbol saudí por una cantidad cercana a los 40 millones de euros.

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