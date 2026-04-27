El ídolo del Manchester City describe una “brillante relación de amor-odio” entre Rayan Cherki y Pep Guardiola, y explica por qué este “atrevido” creador de juego tiene un potencial “asustador”

En declaraciones a GOAL y MrQ, Dickov habló sobre la libertad que debe darse a talentos como Cherki: «A pesar de todo lo que se dice, entre Pep y Cherki hay una relación de amor-odio.

Lo quiere y, al mismo tiempo, se vuelve loco con él, porque es muy bueno. Es tan descarado que no puede evitar quererlo, aunque sabe que puede cambiar un partido.

Lo que más le gusta a Pep no es su talento, sino su ética de trabajo. Antes había dudas sobre su esfuerzo, pero ahora trabaja tanto o más que cualquiera.

«Sabe que, para tener alguna oportunidad en el Manchester City de Pep, debe dejarse la piel, y eso es lo que más le gusta a Pep.

Tiene un estilo inconformista que volverá loco a Pep, porque Pep busca control. Con Cherki nunca sabes qué pasará después, pero ese factor sorpresa, unido a su capacidad para decidir partidos clave, es increíble.

«Además, lo hace en los partidos importantes: es una cosa regatear a tres o cuatro jugadores contra equipos modestos o en encuentros intrascendentes, pero hacerlo en los grandes escenarios con su calidad es fantástico. Y, si miras su edad, tiene 22 años; su nivel actual y lo que puede alcanzar asusta de verdad».