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El ídolo del Liverpool y campeón de la Liga de Campeones se retira a los 31 años
Origi pone fin prematuramente a su carrera como jugador
Origi, de 31 años, ha anunciado su retirada del fútbol profesional. El exdelantero del Liverpool lo confirmó en redes sociales, asegurando que su trayectoria ha llegado a su fin. El belga se despide apenas dos años después de su último partido como profesional.
A pesar de su juventud, deja el fútbol tras una carrera con éxitos de primer nivel. Se le recordará sobre todo por su etapa en el Liverpool, donde fue decisivo en momentos clave bajo la dirección de Jürgen Klopp.
Origi reflexiona sobre una trayectoria futbolística plena
Origi explicó a sus seguidores los motivos de su retirada en un mensaje. El exinternacional belga agradeció a quienes le apoyaron durante su carrera.
«Mi propósito como jugador se ha cumplido», escribió en Instagram. «De niño soñé con jugar en los escenarios más importantes y ganar los trofeos más prestigiosos, y lo logré. Gracias a Dios y a todos mis aficionados, sin ustedes nada habría sido posible.
Gracias a todos los clubes, entrenadores y compañeros que me formaron más allá del campo. Representar a Bélgica, mi nación, y a Kenia, mis raíces, fue un honor. A mi familia y amigos: sin vosotros no sería quien soy. Os estaré eternamente agradecido. La misión termina; empieza mi nuevo camino.
Los recuerdos de Anfield marcan el legado de Origi
Aunque nunca fue titular habitual en el Liverpool, Origi se ganó el estatus de héroe de culto gracias a varios goles decisivos. Su gol de la victoria ante el Everton en los últimos minutos y su aportación a la remontada 4-0 contra el Barcelona en la Liga de Campeones son momentos clave de la era Klopp.
Su momento más emblemático llegó en la final de la Liga de Campeones de 2019 contra el Tottenham, cuando marcó el segundo gol en Madrid y ayudó a lograr la sexta Copa de Europa. Esos instantes le garantizaron un lugar perdurable en la historia del club.
Tras dejar Liverpool, su carrera no volvió a despegar: marcó dos goles en 36 partidos con el AC Milan y uno en 22 con el Nottingham Forest, antes de quedar fuera del primer equipo rossonero.
- AFP
La vida tras la jubilación
Origi afirma estar listo para su «próxima etapa» tras el fútbol. Aunque no ha revelado planes concretos, su retirada culmina una carrera llena de títulos y momentos inolvidables.
Se va con una Liga de Campeones, una Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Para los aficionados del Liverpool, su fama de jugador decisivo perdurará.