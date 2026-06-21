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El icono del Manchester City, Kyle Walker, y su esposa, Annie Kilner, dan la bienvenida a su quinto hijo
Una nueva incorporación a la familia Walker
Según The Sun, Walker, exjugador del Manchester City y de la selección inglesa, ahora en el Burnley, estuvo presente en el parto de su primera hija tras cuatro hijos varones.
Kilner lo confirmó en un emotivo comunicado: «Nuestra preciosa niña ya está aquí, sana y salva. Nos quedamos sin palabras ante todo el amor que sentimos y la alegría que ya ha traído a nuestra familia».
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Superar los retos fuera del terreno de juego
Walker criticó a la prensa por invadir su vida privada. Se quejó de que su mujer, «una chica normal de Sheffield», y sus hijos hubieran sufrido acoso de los paparazzi en un momento difícil para su matrimonio.
Pese al revuelo, la pareja se mantiene centrada en su familia en crecimiento. Una fuente añadió a The Sun que «Kyle y Annie están en la luna por la llegada de su hija» y que afrontan este nuevo capítulo «en la gloria».
Jubilación internacional y cambio de carrera profesional
En el terreno de juego, Walker, de 35 años, anunció su retirada del fútbol internacional en marzo tras una brillante carrera con los Tres Leones. Disputó 96 partidos con Inglaterra, debutó contra España en 2011 y jugó en cinco grandes torneos, desde la Euro 2016 hasta la Euro 2024.
Al retirarse, declaró: «Jugar con Inglaterra siempre ha sido el mayor honor de mi carrera. Cada vez que me ponía la camiseta significaba muchísimo para mí y para mi familia. Tras pensarlo mucho, creo que este es el momento adecuado para dar un paso al lado y dejar paso a la próxima generación». Desde entonces, ha asumido el papel de columnista, ofreciendo su visión experta sobre la evolución de la selección nacional bajo la dirección de Thomas Tuchel.
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El futuro en el Burnley y más allá
Walker juega en el Burnley, donde tiene contrato hasta 2027. Aunque sigue en la élite, este veterano lateral ya prepara su futuro como entrenador. Quiere devolver al fútbol lo recibido, sobre todo ayudando a los jóvenes a afrontar los retos mentales del deporte profesional.
Al reflexionar sobre su futuro, Walker explicó que quiere tener el entrenamiento como una «carta más en la manga», aunque no tiene claro si se dedicará a la gestión deportiva de forma inmediata. Por ahora, es probable que siga centrado en sus responsabilidades en Turf Moor y en su familia, cada vez más numerosa, mientras él y su mujer se adaptan a la vida con cinco hijos.