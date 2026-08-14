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El icono de la Serie A Ciro Immobile anuncia su retirada del fútbol profesional tras una carrera legendaria
El final de un viaje extraordinario
El delantero italiano Immobile ha tomado la monumental decisión de poner fin a su ilustre carrera futbolística. Tras una brillante trayectoria de más de 650 partidos oficiales y más de 320 goles marcados, el icónico atacante cuelga las botas y deja una huella imborrable en el deporte rey.
El anuncio llega como un momento significativo para los aficionados al calcio en todo el mundo, que han visto a Immobile pasar de ser una prometedora joya de la cantera de la Juventus a convertirse en uno de los rematadores más letales de su generación, especialmente durante su histórica etapa vestido de azul en la Lazio.
El veterano delantero ha decidido retirarse de los terrenos de juego con efecto inmediato, lo que señala el final de una carrera en la que compitió al más alto nivel en Italia, Alemania, España y, por último, Francia. Aunque muchos esperaban que el atacante pudiera continuar su camino en otra liga continental, ha optado por despedirse ahora, asegurándose de que su legado permanezca intacto como el de un jugador en quien siempre se podía confiar para ver puerta.
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Un palmarés repleto de honores y hitos
El goleador italiano se retira como una auténtica leyenda tras conquistar grandes títulos tanto a nivel de clubes como internacional. Entre sus logros más destacados figuran la Bota de Oro en la temporada 2019/2020, terminar como máximo goleador de la Serie A en cuatro ocasiones y ganar la Eurocopa 2020 con la selección italiana.
Sus distinciones individuales son impresionantes, incluida su temporada de 36 goles en 2019-20, con la que igualó el récord y superó a jugadores como Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo para hacerse con la Bota de Oro europea, una hazaña que consolidó su estatus entre los delanteros de élite de la era moderna.
En la escena internacional, Immobile fue una pieza clave del equipo italiano de Roberto Mancini que conquistó Europa durante el verano de 2021. Aunque a menudo fue examinado por su promedio goleador con la camiseta de la selección en comparación con su rendimiento en su club, su esfuerzo y su inteligencia táctica fueron vitales en el camino de Italia hasta la final de Wembley, donde derrotó a Inglaterra.
Adiós a la capital francesa
El último capítulo profesional de Immobile tuvo lugar en Francia, donde pasó sus últimos meses como jugador antes de decidir dar el paso a la siguiente etapa de su vida. Su club más reciente, el Paris FC, rindió un sentido homenaje al veterano en su despedida, señalando que Immobile es una leyenda.
El club también expresó en las redes sociales su gratitud al afirmar: "Después de 650 partidos, más de 320 goles y múltiples títulos en su palmarés, Ciro Immobile pone fin a su inmensa carrera. Un jugador excepcional que habrá marcado a varias generaciones".
La decisión de retirarse llega después de su reciente salida del conjunto francés, ya que sintió que había llegado el momento de alejarse de las exigencias físicas de la competición profesional. Aunque su etapa en París fue breve en comparación con sus largas etapas en Italia, su presencia aportó una experiencia inestimable al vestuario y a los jugadores más jóvenes de la plantilla.
Deja el club habiendo mantenido su reputación de profesionalidad y dedicación, características que definieron su trayectoria desde sus primeros días en el Pescara a las órdenes de Zdenek Zeman hasta sus últimas apariciones en el sistema de ligas francés.
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Un legado que marcó a generaciones
Inmortalizado por su capacidad goleadora y su regularidad en el área rival, Immobile pone fin a un recorrido inolvidable, uno que inspiró a varias generaciones de aficionados y futbolistas de todo el mundo.
Su estilo de juego, una combinación de incesantes desmarques, definición clínica y un sentido innato del timing, lo convirtió en una pesadilla para los defensas de todo el continente.
Sigue siendo el máximo goleador histórico de la Lazio, un récord que muchos creen que se mantendrá durante décadas dado el enorme volumen de goles que produjo durante sus mejores años en Roma.
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