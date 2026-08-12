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El Hull City, rumbo a la Premier League, bate el récord de traspaso por el defensa del Rayo Vallecano Nobel Mendy
Un acuerdo histórico para el Tigers
El Hull City ha confirmado oficialmente el fichaje de Mendy procedente del Rayo Vallecano por una cifra récord para el club, en una clara declaración de intenciones de cara a su nueva etapa en la Premier League. El central de 21 años ha comprometido su futuro con el MKM Stadium al firmar un contrato de cinco años, con una opción del club para ampliar el acuerdo una temporada más.
Aunque el club no ha desvelado los detalles económicos exactos del traspaso, los responsables del Hull City han confirmado que la operación supera el anterior récord establecido a principios de este mismo mes. Ese récord lo ostentó brevemente el portero griego Konstantinos Tzolakis, que llegó procedente del Olympiacos por una cantidad superior a 20 millones de libras más variables.
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Cumpliendo un sueño de la Premier League
El internacional senegalés expresó su entusiasmo por el fichaje y destacó su ambición de toda la vida de ponerse a prueba en la liga más competitiva del mundo. En declaraciones a los canales de medios oficiales del club tras el anuncio, el defensa no pudo ocultar su orgullo: «Estoy muy feliz de estar aquí y también muy orgulloso de estar aquí».
Mendy añadió: «Soy un jugador muy atlético y un defensa de corazón. También disfruto mucho del juego y de sacar el balón desde atrás con limpieza y agresividad cuando hace falta. He querido jugar en la Premier League desde que era pequeño, así que es un gran desafío al que me enfrento y estoy listo para ello».
Experiencia en la escena continental
A pesar de su edad relativamente joven, Mendy llega a East Yorkshire con una importante experiencia al más alto nivel, incluidas apariciones en grandes finales europeas. Durante su única temporada en La Liga con el Rayo Vallecano, disputó 28 partidos y demostró su amenaza ofensiva al marcar dos goles.
Increíblemente, este fue el segundo año consecutivo en el que Mendy alcanzó la final de la Conference League, tras haber sufrido una derrota con el Rayo Vallecano ante el Crystal Palace este año. En la campaña anterior, formó parte de la plantilla del Real Betis que avanzó hasta el partido decisivo del torneo, solo para quedarse corta ante otro equipo londinense, el Chelsea. Tras haberse enfrentado a clubes ingleses de primer nivel en el escenario europeo, Mendy posee una comprensión clara de los estándares exigidos.
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Pedigrí internacional y perspectivas de futuro
En el escenario internacional, Mendy ya ha empezado a dejar su huella con la selección de Senegal. Consiguió su primera internacionalidad absoluta con Senegal en marzo, durante un partido contra Gambia, lo que refuerza aún más su condición de uno de los proyectos defensivos más prometedores surgidos de África occidental.
Mendy se convierte en el octavo fichaje del Hull City en este mercado de verano tras su ascenso a la Premier League. Los Tigers están ultimando ahora su preparación mientras se disponen a iniciar su campaña en la máxima categoría en casa contra el Manchester United el 22 de agosto.
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