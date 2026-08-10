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El Hull City anuncia su séptimo fichaje del verano tras completar la estrella sueca del Mundial un traspaso de 3,5 millones de libras esterlinas
Los Tigers cierran el fichaje de Stroud
El Hull ha completado oficialmente el traspaso de Stroud desde el Mjallby por una cantidad de 3,5 millones de libras, según se informa. El polivalente jugador de 24 años firmó un contrato de cuatro años en el MKM Stadium, que incluye una opción por un año más. Stroud llega con un impresionante historial después de firmar 19 goles y 13 asistencias en 87 partidos de liga con el Mjallby, además de haber ayudado al club sueco a ganar el título de la Allsvenskan 2025 y la Svenska Cupen.
- AFP
«Una oportunidad apasionante»
Un título nacional en Suecia allanó el camino para una convocatoria con la selección para el Mundial de 2026, donde Stroud participó en cuatro partidos con su país mientras alcanzaban los dieciseisavos de final. Al hablar sobre su llegada a Inglaterra, Stroud declaró a la web oficial del club: "Estoy súper feliz y muy emocionado por empezar aquí. Cuando escuché por primera vez que había interés, era lo único que quería hacer. Tengo aspiraciones individuales de jugar al máximo nivel posible. Cuando surge una oportunidad como esta, no es algo que te tomes a la ligera. Hacerlo aquí, en Hull, es una oportunidad apasionante".
«Un sueño mío es jugar en la Premier League»
Los títulos y la proyección internacional son activos valiosos para Stroud mientras se adapta a las exigencias del fútbol inglés de primer nivel. Al reflexionar sobre sus experiencias en la escena global y sus ambiciones con el Hull, añadió: "El Mundial fue una experiencia increíble. Representar a tu país en un Mundial es el mayor honor que puedes tener como jugador. Era un sueño para mí jugar en la Premier League. Estoy súper emocionado por tener esta oportunidad y, con suerte, crear algo mágico esta temporada."
- AFP
El Manchester United pone a prueba a...
Stroud se une a una lista de nuevos fichajes en el Hull este verano que incluye a Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis y Jens Hjerto-Dahl. La cúpula de los Tigers también está vinculada con más incorporaciones para reforzar la profundidad de la plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes. El Hull recibirá al Manchester United en el MKM Stadium el 22 de agosto en su primer partido de la Premier League desde la temporada 2016-17.
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