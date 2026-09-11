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Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

El Hull City acepta una multa de 30.000 £ mientras tres aficionados reciben sanciones tras unos cánticos discriminatorios sobre el Chelsea

Chelsea vs Hull
Chelsea
Hull
Premier League

El Hull City ha sido multado con 30.000 £ y ha vetado a tres aficionados tras unos cánticos discriminatorios durante su derrota ante el Chelsea en la FA Cup en febrero. El club ha aceptado la acusación de la Federación Inglesa y ha advertido a los aficionados sobre su comportamiento de cara al próximo partido de la Premier League del sábado contra el Chelsea, insistiendo en que no se tolerarán los insultos homófobos.

  • La FA impone una multa por los incidentes en el choque copero

    Según la BBC, el Hull City ha aceptado una multa de 30.000 £ de la Federación Inglesa de Fútbol tras unos incidentes de cánticos discriminatorios. Los cánticos se produjeron durante su derrota por 0-4 ante el Chelsea en la FA Cup en el MKM Stadium en febrero.

    Tres aficionados fueron detenidos en ese momento por supuestamente participar en cánticos homófobos, y el club ha revelado ahora que tres individuos han sido vetados por un mínimo de tres años como resultado. Se advirtió repetidamente a los espectadores a través del sistema de megafonía del estadio y de las pantallas durante el partido, y un grupo de aficionados calificó el comportamiento como una "mancha en nuestro juego".

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    El club condena enérgicamente el comportamiento

    Tras la conclusión de la investigación de la FA, el club se ha pronunciado para denunciar con firmeza las acciones de los individuos culpables. Los cánticos llevaron a que la FA acusara al club de no haber garantizado «que sus espectadores y/o aficionados (y cualquiera que afirme ser aficionado) no utilicen palabras ni se comporten de una manera impropia, ofensiva, abusiva, indecente o insultante con una referencia, ya sea expresa o implícita, a la orientación sexual».

    El club declaró: «Hull City condena, en los términos más enérgicos posibles, el lenguaje ofensivo e inapropiado utilizado por los aficionados responsables». También señaló que el «cántico en cuestión está reconocido como un insulto homófobo y su uso puede constituir un delito de odio», advirtiendo de que los infractores se enfrentan a la detención y a cargos penales.

  • Advertencias emitidas antes del partido de la Premier League

    Con el Hull City programado para enfrentarse de nuevo al Chelsea en la Premier League el sábado, el club está decidido a evitar que se repitan las desagradables escenas presenciadas a principios de este año. Está instando de forma proactiva a sus aficionados desplazados a que no entonen el mismo cántico homófobo cuando visiten Stamford Bridge.

    El club publicó un mensaje claro a los aficionados, en el que afirmaba: "Antes del viaje del sábado a Stamford Bridge, el club recuerda a todos los aficionados que la discriminación de cualquier tipo es totalmente inaceptable y no será tolerada". La directiva espera que las duras sanciones sirvan como un fuerte elemento disuasorio ante futuras infracciones.

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  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    El foco se desplaza al duelo de Stamford Bridge

    El Hull City centrará ahora toda su atención en el partido de la Premier League de este sábado contra el Chelsea en Stamford Bridge. El club ocupa actualmente la tercera posición de la tabla con siete puntos tras dos victorias y un empate, mientras que el Chelsea está justo por detrás, en cuarta posición, después de dos victorias y una derrota. Mientras la dirección se centra en este crucial duelo entre dos equipos del top 4, la seguridad del estadio seguirá en máxima alerta, con la esperanza de que sus advertencias preventivas garanticen un entorno seguro.

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