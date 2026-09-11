El Hull City acepta una multa de 30.000 £ mientras tres aficionados reciben sanciones tras unos cánticos discriminatorios sobre el Chelsea

Según la BBC, el Hull City ha aceptado una multa de 30.000 £ de la Federación Inglesa de Fútbol tras unos incidentes de cánticos discriminatorios. Los cánticos se produjeron durante su derrota por 0-4 ante el Chelsea en la FA Cup en el MKM Stadium en febrero.

Tres aficionados fueron detenidos en ese momento por supuestamente participar en cánticos homófobos, y el club ha revelado ahora que tres individuos han sido vetados por un mínimo de tres años como resultado. Se advirtió repetidamente a los espectadores a través del sistema de megafonía del estadio y de las pantallas durante el partido, y un grupo de aficionados calificó el comportamiento como una "mancha en nuestro juego".