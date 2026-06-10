En una rueda de prensa en Kenia el pasado agosto, un periodista sudafricano expresó a Infantino y al vicepresidente de la FIFA, Patrice Motsepe, el malestar por la elección de Estados Unidos como país anfitrión del Mundial, «un país donde algunos de nosotros no nos sentimos bienvenidos».

«La responsabilidad es suya», añadió, «para asegurar que África y el resto del mundo no se sientan marginados ni ciudadanos de segunda clase».

Infantino respondió que no había motivo de preocupación por las prohibiciones de viaje y las estrictas restricciones de visado impuestas por Donald Trump.

«Es importante aclarar esto, hay muchos malentendidos», afirmó. «Todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA del año que viene. Habrá un proceso de visados, pero será fluido...». Ha sucedido lo contrario.

A tres días del inicio del torneo, y tras múltiples denegaciones de visado a aficionados de varios países, el árbitro somalí Omar Artan se convirtió en la figura más destacada a la que se le ha impedido la entrada a EE. UU., sin explicación alguna, burlando la promesa de Infantino de un torneo abierto a todos.

«Queremos unir al mundo y uniremos al mundo. Sed positivos», había dicho Infantino en Kenia ante periodistas africanos, «y veréis que será una gran celebración de la mejor Copa del Mundo de la FIFA de la historia».

Sin embargo, lo que vemos es la edición más exclusiva de la historia, consecuencia del constante servilismo de Infantino hacia algunos de los políticos más cuestionables del planeta.