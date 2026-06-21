El «hombre más molesto del fútbol» decidió que Declan Rice cobrara los corners, y eso beneficia al Arsenal, campeón de la Premier, y a la selección inglesa, aspirante al Mundial

Los Tres Leones han aprovechado rápido el juego de Rice en el Mundial de Norteamérica. En la victoria 4-2 sobre Croacia, el centrocampista brilló en el ataque inglés y asistió a Harry Kane. Con la confianza por las nubes, busca llevar al equipo de Thomas Tuchel lo más lejos posible en el torneo.

«Cada vez que coloco el balón en una jugada a balón parado, ya sea un córner o un tiro libre, siento que voy a dar una asistencia o crear peligro. Es una buena mentalidad, y la afición inglesa tiene motivos para ilusionarse», declaró Rice a BBC Sport.