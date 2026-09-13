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¡El histórico inicio demoledor de Kehrer! El nuevo fichaje bate un récord del siglo XXI mientras el Ajax, con cinco estrellas, aplasta al Fortuna
Kehrer lidera la contundente victoria del Ajax a domicilio
Thilo Kehrer disfrutó de un debut completo de ensueño, ya que el Ajax firmó una victoria por 5-1 ante el Fortuna Sittard a domicilio en la Eredivisie el sábado por la noche. Julian Brandt abrió el marcador antes de que Anthony Descotte empatara poco después del descanso para los locales.
Sin embargo, Kehrer devolvió la ventaja al Ajax con un potente cabezazo en el minuto 62, lo que desató la ofensiva del segundo tiempo.
Davy Klaassen, Kasper Dolberg y Youri Baas añadieron más goles para completar una impresionante actuación colectiva.
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Un zaguero alemán establece un récord del club en el siglo XXI
La estelar actuación de Kehrer tuvo un significado histórico para el club de Ámsterdam. Al sumar una asistencia a su cabezazo en la segunda parte, el defensa alemán se convirtió en el primer zaguero en lo que va de siglo en participar directamente en dos goles en su primera titularidad con el Ajax en la VriendenLoterij Eredivisie.
En declaraciones a ESPN NL tras el partido, Kehrer se mostró humilde pese a su hito individual.
"Estoy contento por la actuación, el gol y la asistencia", afirmó Kehrer. "Pero lo más importante es que el equipo ganó. Tuvimos que trabajar duro hasta que abrimos el partido y luego, al final, pareció una victoria cómoda".
Un defensa se sobrepone a un golpe doloroso para liderar la zaga
Tras haber jugado solo ocho minutos saliendo desde el banquillo la semana anterior, Kehrer se llevó un susto al final de la primera parte cuando recibió un golpe fuerte. El defensa restó importancia a cualquier temor por una lesión y destacó las continuas conversaciones tácticas necesarias entre la línea defensiva.
Subrayó que la comunicación sobre el terreno de juego sigue siendo esencial para afinar su colocación.
«Fue solo doloroso, pero no hay nada de qué preocuparse», explicó Kehrer. «Al final, se trata de la comunicación y de darnos mutuamente las mejores indicaciones para defender juntos y ajustar posiciones. Todo es en positivo para rendir».
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El Ajax se centra en perfeccionar su defensa
Con Kehrer adaptándose rápidamente a su papel en defensa, el Ajax busca construir una mayor estabilidad en su línea defensiva en los próximos partidos. El internacional alemán subrayó que la plantilla debe aspirar continuamente a estándares más altos pese al margen de victoria.
El Ajax centra ahora su atención en un exigente calendario nacional y europeo.
El defensa sigue decidido a dar continuidad a su inicio de récord y mantener la máxima organización defensiva.
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