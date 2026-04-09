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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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«El Hilal no perdona los pecados»... Una campaña mediática arremete contra Yassine Bounou antes de las fases decisivas

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
Y. Bounou
Morocco
Arabia Saudí
Marruecos

El portero marroquí es objeto de críticas

El portero marroquí Yassine Bounou, del Al-Hilal, ha recibido duras críticas en las últimas horas pese a la goleada de su equipo (6-0) ante el Al-Khulud en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

La polémica ha abierto un debate en el mundo del deporte, sobre todo porque el portero marroquí hizo un buen partido, aunque algunos critican su rendimiento global esta temporada por errores que costaron puntos al Al-Hilal en fases previas de la competición.

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Con estos tres puntos, el Al-Hilal llega a 68 unidades y se sitúa segundo, a dos del líder, el Al-Nassr (70).

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    Un fuerte ataque azota Bono

    El periodista deportivo Musaid Al-Omari, en «Al-Arabiya FM», afirmó: «Bono debe concentrarse en la final de la Copa del Rey contra Al-Khulud para llevar al Al-Hilal al título».

    Y añadió: «Te lo advierto, Bono: el Al-Hilal no perdona los errores. Debes concentrarte en la próxima etapa, ya que es la fase decisiva... Contrólate».


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  • ¿Por qué se atacó al portero marroquí?

    A pesar de sus cualidades, Bono ha recibido duras críticas en Arabia Saudí, donde algunos expertos creen que no rinde al mismo nivel que en su primera temporada con el Al-Hilal.

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    En la jornada 27 ante Al-Taawoun (2-2), recibió duras críticas por el segundo gol, donde apareció mal posicionado desde el inicio de la jugada.


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    Fases decisivas

    El Al-Hilal se prepara para las fases decisivas de la temporada. Con seis jornadas por disputarse en la Liga Saudí Roshen, el equipo también afrontará la nueva Liga de Campeones de Asia y la final de la Copa del Rey, lo que definirá su curso tanto a nivel local como continental.

    Además, disputará la Liga de Campeones de Asia y ya está en la final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, por lo que los próximos encuentros definirán su temporada a nivel nacional y continental.

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    Por ello, Yassine Bounou debe mantener la máxima concentración y evitar errores que afecten a la estabilidad del equipo en estas fases decisivas, donde cada detalle cuenta.