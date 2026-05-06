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El hijo enfadado de Diego Simeone publica una foto de Riccardo Calafiori tras la victoria del Arsenal sobre el Atlético en la Liga de Campeones
Giuliano arremete tras el enfrentamiento con Calafiori
La tensión de la semifinal de la Liga de Campeones llegó a las redes cuando Giuliano Simeone criticó el arbitraje en el Emirates Stadium. En Instagram, el delantero argentino publicó dos capturas del partido en las que se ve al lateral del Arsenal, Calafiori, derribarlo dentro del área. El extremo parecía en posición de disputar el balón antes de ser derribado por el italiano.
El linier marcó fuera de juego y la jugada no se revisó como penalti. Las imágenes compartidas sugieren que Simeone podría haber estado en su propio campo cuando Jan Oblak lanzó el pase, por lo que la decisión podría haber sido incorrecta. El incidente ocurrió justo antes del gol decisivo de Bukayo Saka, lo que aumentó la sensación de injusticia en el equipo español.
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Más penaltis para el Atlético
El partido tuvo varios incidentes en el área del Arsenal. Antoine Griezmann pidió penalti tras un pisotón de Calafiori en la segunda parte. Sin embargo, el VAR determinó que Marc Pubill había cometido falta en la jugada anterior, por lo que el árbitro Daniel Siebert no revisó la acción.
La tensión creció cuando Giuliano falló un mano a mano tras regatear a David Raya, y su disparo se marchó desviado bajo la presión de Gabriel. El argentino pidió penalti al caer derribado, pero sus protestas no fueron atendidas y el Arsenal conservó su ventaja.
Diego Simeone se niega a poner excusas
Mientras su hijo criticaba en redes, Diego Simeone fue diplomático ante las cámaras. «No voy a centrarme en algo tan simple como el incidente de Griezmann. Es obvio, fue una falta. El árbitro señaló que Marc [Pubill] había cometido una falta sobre uno de sus jugadores», admitió el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido. «No voy a centrarme en eso. No quiero excusas; si nos eliminaron es porque el rival merecía pasar. Fueron eficaces en la primera parte y se ganaron el pase. Pero siento tranquilidad: el equipo lo dio todo».
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El proyecto del Arsenal cuenta con el visto bueno de Simeone
A pesar de la frustración de su familia y la plantilla, Simeone respetó el proyecto de Mikel Arteta en el norte de Londres. Reconoció que los Gunners rinden a un nivel de élite gracias a su sólido respaldo económico y a su consistencia táctica. «Tienen un equipo y un entrenador que me gustan. Siguen una línea coherente, con recursos que les permiten competir así. Enhorabuena. Seguiremos con nuestro trabajo, sin obsesionarnos con algo tan obvio», dijo Simeone.