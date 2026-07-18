El hijo de Zlatan Ibrahimovic ficha por un equipo holandés tras finalizar su cesión en el Ajax

Maximilian, hijo mayor del legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, ha fichado de forma definitiva del AC Milan al AZ Alkmaar holandés. El extremo de 19 años había generado rumores tras ausentarse de la pretemporada del Milan Futuro. El club italiano lo excluyó de la pretemporada para facilitar las negociaciones, lo que marcó el fin de su etapa en San Siro.

Este fichaje supone su regreso a los Países Bajos, donde ya jugó cedido en el Jong Ajax. El AZ, que lo ve como una incorporación de gran potencial para su cantera, actuó con rapidez para asegurarse sus servicios.



