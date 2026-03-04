La famosa academia del United volvió a protagonizar otra noche de fútbol emocionante, ya que el equipo sub-18 de Darren Fletcher se aseguró su plaza en la final de la Premier League Cup. En una actuación resistente que se hizo eco del espíritu de las mejores épocas del primer equipo, los jóvenes Red Devils remontaron un déficit inicial para derrotar al West Ham por 3-1 en la prórroga.

La reñida victoria desató una gran celebración en las instalaciones de entrenamiento de Carrington. Este impresionante resultado demuestra una vez más que el club continúa con su larga tradición de formar talentos de primer nivel, asegurándose de que estos jóvenes promesas sean capaces de rendir bajo una intensa presión cuando hay mucho en juego.