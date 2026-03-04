Getty
Traducido por
El hijo de Wayne Rooney sale del banquillo para inspirar la remontada del Manchester United sub-18, mientras el equipo de Darren Fletcher se asegura una plaza en la final de la Premier League Cup
El United se asegura la plaza en la final tras la prórroga.
La famosa academia del United volvió a protagonizar otra noche de fútbol emocionante, ya que el equipo sub-18 de Darren Fletcher se aseguró su plaza en la final de la Premier League Cup. En una actuación resistente que se hizo eco del espíritu de las mejores épocas del primer equipo, los jóvenes Red Devils remontaron un déficit inicial para derrotar al West Ham por 3-1 en la prórroga.
La reñida victoria desató una gran celebración en las instalaciones de entrenamiento de Carrington. Este impresionante resultado demuestra una vez más que el club continúa con su larga tradición de formar talentos de primer nivel, asegurándose de que estos jóvenes promesas sean capaces de rendir bajo una intensa presión cuando hay mucho en juego.
- Instagram (@kairooney.10)
Kai Rooney continúa con el legado familiar.
El momento más destacado de la noche fue sin duda para un nombre muy familiar en Manchester, ya que Kai Rooney, hijo de la leyenda del United Wayne, salió del banquillo para desempeñar un papel fundamental. Con el intenso partido en un puño tras el 1-1 al final del tiempo reglamentario, el prometedor jugador de 16 años entró como sustituto estratégico de Louie Bradbury.
El impacto general de Rooney en el partido fue inmediato y decisivo, demostrando que posee el mismo temperamento para los grandes partidos que ayudó a su padre a convertirse en el máximo goleador de la historia del club. Mostrando una compostura notable, muy superior a su edad, el joven delantero engañó completamente al portero con un brillante remate que selló la crucial victoria para los locales.
JJ Gabriel impulsa el giro decisivo
El camino hacia esta prestigiosa final no fue nada fácil, ya que un resistente West Ham tomó la delantera desde el principio, lo que puso a los jóvenes Red Devils en una situación difícil. Sin embargo, la decidida respuesta del United estuvo brillantemente liderada por el prodigioso JJ Gabriel, un joven que ha causado sensación en los círculos del fútbol juvenil de élite esta temporada.
Gabriel marcó el importantísimo gol del empate que mantuvo vivas las esperanzas del United, sentando las bases necesarias para la heroica remontada que se produjo durante los treinta minutos adicionales de juego. Cuando el partido entró en la prórroga, el extremo derecho Nathaniel Junior-Brown finalmente se convirtió en el protagonista, lanzando un potente disparo que puso al equipo local por delante y cambió por completo el rumbo del partido a su favor.
- jim-ratcliffe
Sir Jim Ratcliffe observa mientras el Palace espera.
La importancia de la victoria quedó patente con la notable presencia del copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, que siguió de cerca el partido en Carrington. El magnate de Ineos, que según se informa tenía su jet privado a la espera para llevarlo a Newcastle después del partido, ha mantenido un gran interés activo en las categorías inferiores desde que adquirió su participación en el club.
De cara al futuro, el United se enfrentará ahora al Crystal Palace en la esperada final de la Premier League Cup, después de que los Eagles vencieran al Tottenham en su respectivo choque de semifinales el miércoles. Se realizará un sorteo formal para determinar qué equipo será el anfitrión de este prestigioso encuentro en su estadio principal, lo que ofrece al equipo de Fletcher una gran oportunidad de conseguir el codiciado trofeo juvenil.
Anuncios