El hijo de Andrea Pirlo, Nicolò, publicó un mensaje en su perfil de Instagram después de la polémica surgida por la exclusión de su padre de la lista de candidatos al cargo de seleccionador de Italia: «Hay momentos en los que la decepción va más allá de una simple elección. Porque no solo ponen en tela de juicio una decisión, sino también la manera en que se juzga a las personas.

Yo sé cuánto amas este trabajo. Sé cuánto has estudiado, cuánto te has sacrificado y cuánto respeto has tenido siempre por cualquiera que haya compartido tu camino. Y sé que los valores de los que has hablado no son palabras, son aquellos con los que siempre has vivido.

Por eso siento una enorme amargura. No por un banquillo, que en el deporte se gana y se pierde. Sino por el clima que se ha creado alrededor de una persona que siempre ha dejado que hable su trabajo, sin buscar atajos ni consenso.

Como hijo, pero también como chico que sueña con construirse un futuro en el fútbol, todo esto duele. Porque el ruido parece contar más que la competencia, el respeto y los valores.

Pase lo que pase, hay una certeza que nunca cambiará: estoy orgulloso del hombre que eres, mucho antes que del profesional que todos conocen. Y los valores que me has enseñado siempre tendrán más peso que cualquier título, juicio o polémica».