Ulrich Wagner
Traducido por
El hijo de Phil Collins, Mathew, ficha por un club de la cuarta división alemana y continúa su carrera profesional
Un nuevo capítulo en Múnich
Mathew ha firmado oficialmente un contrato de un año con el 1860 Múnich, según el Daily Mail. El movimiento se produce después de que el joven estuviera a prueba con el club, donde impresionó lo suficiente al cuerpo técnico como para ganarse un sitio permanente en la plantilla de cara a la próxima campaña. Nacido en Suiza, Collins no es ajeno al fútbol alemán, ya que anteriormente pasó por la cantera del Hannover 96, de la Bundesliga. Su camino hasta Múnich ha sido nómada, llevándole por varias ligas de Europa Central mientras busca asentarse en el fútbol profesional. Tras su etapa en Hannover, se marchó al WSG Tirol, de la máxima categoría austriaca, antes de fichar el pasado verano por el Austria Salzburgo, equipo de segunda división.
Su llegada al 1860 Múnich representa un paso importante, aunque el club milita en la cuarta categoría de la pirámide alemana. El histórico equipo, que en su día fue una potencia del fútbol alemán y miembro fundador de la Bundesliga, descendió la temporada pasada desde la 3. Liga no necesariamente por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino porque no logró obtener una licencia necesaria para la nueva temporada.
- AFP
Apoyo familiar y ambiciones profesionales
Mientras Mathew está centrado en su carrera sobre el terreno de juego, sus antecedentes familiares siguen siendo un foco de gran interés público. Su padre, el legendario exbatería y cantante principal de Genesis, ha sido un apoyo constante para las aspiraciones deportivas de Mathew. El icono de la música, de 75 años, fue visto asistiendo a uno de los partidos de Mathew tan recientemente como en noviembre. Su hermanastra, Lily Collins, estrella de la exitosa serie de Netflix 'Emily in Paris', también mostró su apoyo al movimiento.
«A Mat le encanta la música, pero le gusta aún más el fútbol», dijo Phil hace unos años. «Está convencido de que se hará profesional. El otro día dijo: "Dentro de otros cinco años me habré ido". También se fija en todo, la Bundesliga, la liga francesa, todo». Este nivel de obsesión con los aspectos tácticos y globales del juego sugiere que Mathew posee la fortaleza mental necesaria para abrirse camino en las categorías inferiores de Alemania.
El peso histórico del 1860 Múnich
Mathew se incorpora a un club con un legado enorme. El 1860 Múnich fue campeón de Alemania en 1966 y cuenta con dos Copas de Alemania en su palmarés, conquistadas en 1942 y 1964. A pesar de su situación actual en la cuarta categoría, sigue siendo uno de los clubes con más apoyo del país y a menudo reúne asistencias que rivalizan con las de equipos de la máxima categoría.
La llegada del centrocampista se produce en un momento de transición para la plantilla tras su descenso relacionado con la licencia. Competir en la Regionalliga es notoriamente difícil, con solo un número limitado de plazas de ascenso disponibles para decenas de clubes ambiciosos. Sin embargo, para un jugador que ya ha pasado por los sistemas de formación de Hannover y ha conocido la competitividad del fútbol austríaco, el reto en Múnich ofrece un entorno familiar.
- getty
¿Posible choque con Harry Kane?
Curiosamente, a pesar de jugar en la cuarta división, Collins aún podría encontrarse compartiendo terreno de juego con algunas de las mayores estrellas del mundo. Debido a la estructura de la DFB-Pokal (Copa de Alemania), sigue existiendo una posibilidad matemática de que el 1860 Múnich quede emparejado con su feroz rival local, el Bayern de Múnich. Un sorteo así daría lugar a un fascinante «derbi de Múnich» y podría hacer que Mathew se enfrentara al capitán de Inglaterra, Harry Kane.
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