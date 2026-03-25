El hijo de Cristiano Ronaldo podría fichar por el Real Madrid tras entrenar con la cantera

Más allá de sus aspiraciones en el ámbito de clubes, Ronaldo Jr. ya ha comenzado a consolidarse como una figura clave dentro de las categorías inferiores de la selección portuguesa. Desde que debutó con la selección sub-15 contra Japón el año pasado, ha ascendido rápidamente en las categorías hasta sumar seis partidos internacionales y marcar su primer gol con la selección sub-16. Su abuela estuvo recientemente en Croacia para presenciar sus primeros pasos en el fútbol internacional, lo que pone aún más de relieve la profunda conexión de la familia con la Selecção, donde su padre, de 41 años, sigue capitaneando la selección absoluta con un récord de 143 goles.



