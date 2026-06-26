AFP
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El héroe sueco Anthony Elanga admite que «no sabía» que un empate bastaría para asegurar el pase a los octavos de final del Mundial tras el empate con Japón
Elanga, héroe en un duelo cerrado
El partido, lento y sin goles en la primera parte, cobró vida tras el descanso. Japón abrió el marcador en el 56’ con un tanto de Daizen Maeda tras una buena jugada de pases, pero Suecia respondió enseguida por medio de Elanga. El jugador del Nottingham Forest entró desde la derecha y, con su pierna izquierda, marcó un golazo para empatar.
Ese tanto, el segundo de Elanga en el torneo, le dio el punto que necesitaba para avanzar como uno de los mejores terceros. En el final, Alexander Isak rozó la victoria con un cabezazo que golpeó el travesaño. Suecia aguantó y terminó segunda del Grupo F, por detrás de Países Bajos y Japón.
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Confusión en el campo para Suecia
Mientras el banquillo sueco calculaba frenéticamente las posibilidades, Elanga reveló que su única prioridad era marcar el gol de la victoria. «Solo gritaba: “¡Vamos, podemos ir a por más!”. Me alegro de que hayamos pasado, al final no lo sabía», admitió el delantero tras el pitido final. El exjugador del Manchester United estaba tan decidido a seguir presionando que incluso ignoró las instrucciones que le gritaban desde la banda.
El jugador de 24 años explicó que el veterano entrenador Sebastian Larsson y otros miembros del cuerpo técnico intentaban comunicarle la clasificación del grupo a medida que el reloj se agotaba. «Creo que intentaban gritarme», dijo Elanga. «Obviamente, yo quería seguir corriendo. Me dieron calambres al final, pero no quería dejar de correr. Estoy contento y todo el equipo también».
Isak se quedó atónito y admitió que le echó «una pequeña bronca» a Elanga tras confirmar que este no se había dado cuenta de nada. «Estaba un poco frustrado hacia el final del partido, y ahora se entiende por qué», suspiró el delantero del Liverpool.
El entrenador Graham Potter lo tomó a broma: «Eso explica algunas cosas. No podríamos haber sido más claros... ¡Pobrecito! Pero le quiero». El capitán Victor Lindelof bromeó sobre la ausencia de Elanga en la charla táctica previa: «No debía estar lo suficientemente despierto».
Las apuestas tácticas de Potter dan sus frutos
Potter hizo cambios clave para el partido: metió a Elanga en el once y puso a Jacob Widell Zetterstorm en la portería. Su apuesta funcionó: Suecia mostró carácter y se repuso de la goleada ante Países Bajos.
Explicó: «Analizamos el partido contra los Países Bajos. Hoy teníamos que defender mejor el área y las bandas. Decidimos aprovechar las cualidades de Jacob porque creo que es un portero fantástico. Su distribución del balón fue muy impresionante. Anthony entra y aporta peligro al contraataque, y su velocidad desestabiliza al rival».
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En la ronda de 32 nos esperan posibles rivales de peso
Al quedar tercera del grupo, Suecia evitó a Brasil, que ahora jugará contra Japón. Sin embargo, el camino del equipo de Potter sigue siendo complicado. Probablemente se enfrente al ganador del Grupo I el 30 de junio, tras el Francia-Noruega, o quizá a Alemania, líder del Grupo E.
Elanga no se intimida: «Ambos son buenos equipos. Será un reto, pero estamos preparados». Con cuatro puntos y una diferencia de goles equilibrada tras tres partidos, las «Azules y Amarillas» llegan con ritmo a la fase eliminatoria.