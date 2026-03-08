Getty Images Sport
El héroe del Liverpool será interrogado en una investigación sobre un acuerdo «fraudulento» de 15 millones de libras para un club chipriota
Detalles de la batalla legal en Chipre
Según The Daily Mail, la situación se agravó después de que Gabriel, quien en su momento fue aclamado como un posible salvador del club, supuestamente no cumpliera con sus promesas de inversión masiva. Los documentos del Tribunal Superior sugieren que Gabriel afirmó tener un patrimonio neto personal de casi 500 millones de libras esterlinas para atraer a los directivos del club. Sin embargo, el acuerdo se vino abajo cuando los pagos prometidos nunca llegaron. El Apollon Limassol ha iniciado ahora un procedimiento judicial por valor de 8 millones de libras esterlinas por incumplimiento de contrato y tergiversación fraudulenta contra el empresario.
Preguntas para Heskey
Los representantes legales del club chipriota están ahora deseosos de hablar con la antigua estrella de los Tres Leones para determinar exactamente qué se le dijo sobre la adquisición. El Mail afirma que Heskey había acompañado a Gabriel en varios viajes de alto nivel a la isla, llegando incluso a aparecer en el campo del estadio del club, con capacidad para 10 000 espectadores, para saludar a los aficionados. Se cree que el exdelantero estaba previsto para asumir el cargo de director deportivo del club una vez que se completara la adquisición.
El presidente del Apollon, Nikos Kirzis, ha confirmado que están buscando respuestas del producto de la academia del Leicester City. Kirzis declaró: «Gabriel visitó el Apollon varias veces con Heskey, y estamos deseando ponernos en contacto con Heskey para saber qué sabía sobre los supuestos planes de Gabriel para el club y si Gabriel también le mintió a Heskey sobre su riqueza y su capacidad para invertir en el club».
Señales de alerta financieras y activos
La investigación ha puesto de manifiesto sorprendentes discrepancias entre la riqueza declarada por Gabriel y la realidad de su situación financiera. Aunque se dice que alardeaba de poseer activos, entre ellos esmeraldas por valor de 250 millones de libras esterlinas, las posteriores revelaciones legales revelaron una imagen mucho más modesta. Según la demanda, el empresario acabó admitiendo en documentos legales que no poseía más de 540 000 libras esterlinas en activos, lo que dio lugar a solicitudes exitosas de órdenes de congelación tanto en Chipre como en Inglaterra.
El propio Heskey ha atravesado una difícil situación financiera en los últimos años, lo que ha añadido otra capa de escrutinio a su participación en este complejo caso. El internacional inglés, con 62 partidos a sus espaldas, se declaró en quiebra en 2010 y recientemente se vio envuelto en una disputa legal por una deuda tributaria impagada. A pesar de estos reveses, sigue siendo una figura respetada en el mundo del fútbol, y aparece con frecuencia como comentarista y entrenador en los medios de comunicación.
La defensa del bando de Gabriel
En respuesta a la creciente presión legal, Gabriel ha respondido a las acusaciones alegando que el fracaso del acuerdo se debió a problemas financieros internos del club y no a la falta de fondos por su parte. Ha argumentado que el Apollon se encontraba en una situación financiera desesperada y que la dirección no había proporcionado datos precisos. Gabriel se mantuvo desafiante y afirmó: «Olvídense de la tontería de que "el Sr. Gabriel no tenía el dinero". Es una cortina de humo. No se busca comprar clubes sin el dinero o el respaldo para hacerlo, ni se involucra a personas como Emile Heskey, que es un buen amigo».
Un portavoz del empresario aclaró aún más su postura, manteniendo su confianza en una victoria legal. El representante añadió: «El Sr. Gabriel confía en que se le dará la razón en el proceso judicial». Mientras la batalla continúa en los tribunales, la atención se centra en si una leyenda de la Premier League fue engañada junto con el club al que esperaba llevar a una nueva era.
