Los representantes legales del club chipriota están ahora deseosos de hablar con la antigua estrella de los Tres Leones para determinar exactamente qué se le dijo sobre la adquisición. El Mail afirma que Heskey había acompañado a Gabriel en varios viajes de alto perfil a la isla, llegando incluso a aparecer en el campo del estadio del club, con capacidad para 10 000 espectadores, para saludar a los aficionados. Se cree que el exdelantero estaba previsto para asumir el cargo de director deportivo del club una vez que se completara la adquisición.

El presidente del Apollon, Nikos Kirzis, ha confirmado que están buscando respuestas del producto de la academia del Leicester City. Kirzis declaró: «Gabriel visitó el Apollon varias veces con Heskey, y estamos deseando ponernos en contacto con Heskey para saber qué sabía sobre los supuestos planes de Gabriel para el club y si Gabriel también le mintió a Heskey sobre su riqueza y su capacidad para invertir en el club».