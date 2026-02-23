Getty/GOAL
Traducido por
El héroe del Liverpool nombra a Christian Pulisic como posible sustituto de Mohamed Salah y respalda a la estrella de la selección estadounidense para demostrar que su etapa en el Chelsea fue «solo un pequeño bache»
Traspaso de Salah: ¿Dejará el astro egipcio el Liverpool en 2026?
La superestrella egipcia Salah tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2027. Sin embargo, en ocasiones se ha mostrado frustrado esta temporada, llegando a tener un arrebato explosivo en un momento dado, y ha visto cómo su rendimiento bajaba. El jugador, de 33 años, no ha marcado ningún gol en la Premier League desde el 1 de noviembre.
Se ha especuladocon el posible fichaje de Salah por la Liga Profesional Saudí o la MLS, ya que el Liverpool aún puede obtener una compensación económica por su venta, y cada vez son más los rumores sobre posibles sucesores en la banda derecha de los Reds.
- Getty
¿Podría Pulisic, estrella de la selección estadounidense, sustituir a Salah en Anfield?
Se dice que el internacional estadounidense Pulisic está en la lista, ya que retrasa la firma de un nuevo contrato en San Siro, y Heskey cree que «Capitán América» podría ser una incorporación inteligente para el equipo de Arne Slot.
El exdelantero del Liverpool declaró a OLBG: «La verdad es que me gusta bastante Christian Pulisic. Es muy directo. Probablemente no marcó tantos goles como me hubiera gustado que marcara en el Chelsea, pero creo que causó problemas a las defensas.
Obviamente, después de un buen Mundial, jugando en casa y con toda la presión que eso conlleva, es sin duda alguien que podría aportar algo diferente a Mohamed Salah o incluso a Cody Gakpo en este momento.
Mo dejó el Chelsea para irse a Italia y mira lo que ha hecho por el Liverpool. Creo que sería estupendo ver a alguien como Pulisic volver a la Premier League de la misma manera, porque supongo que le encantaría demostrar que su etapa en el Chelsea fue solo un pequeño bache. Era solo un chaval cuando llegó».
Heskey añade a Kvaratskhelia y Bowen a la lista de posibles objetivos.
Se han añadido otros nombres a la lista de posibles fichajes ofensivos para el Liverpool, y se dice que el club sigue interesado en el delantero del Newcastle Anthony Gordon, una antigua estrella del Everton que creció como seguidor de los Reds.
Heskey ha mencionado a otros dos jugadores de probada eficacia que podrían ser considerados, uno de ellos con experiencia en la Premier League en el West Ham y el otro ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain.
El exjugador de la selección inglesa Heskey añadió: «Estamos hablando de sustituir a Mohamed Salah y creo que, como aficionados, hay que buscar algo diferente, porque no se puede sustituir a Mo Salah.
Recuerdo que una temporada hablé con alguien que dijo que Mo había tenido una mala temporada. Había marcado 25 goles. ¡Me encantaría haber tenido una temporada tan mala! Estamos hablando de alguien que ha marcado más de 20, casi 30 goles por temporada durante 10 años.
Creo que tenemos que buscar algo diferente y, de todos modos, puede que al entrenador no le convenga tener a alguien como Mo Salah. Quizá quiera cambiar la formación. Sé que hablaba de un 4-4-2 con mediocampo en rombo y sin extremos altos y abiertos, y eso requeriría algo diferente.
No creo que se pueda sustituir a Mo Salah, pero me gusta el chico del PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Él sería mi elección.
¿Sería Jarrod Bowen un paso atrás con respecto a Mohamed Salah? Creo que la mayoría de los jugadores son un paso atrás en comparación con Salah, pero, para ser sincero, Bowen es un tipo de jugador diferente y probablemente ayudaría a la formación porque va a trabajar un poco más duro que Mo.
No digo que Mo no trabaje duro, pero Bowen tiene un ritmo de trabajo y una ética laboral diferentes, porque viene del West Ham y, antes de eso, de ligas inferiores. Es totalmente diferente. Andrew Robertson fue posiblemente uno de nuestros mejores fichajes y venía del Hull City».
- Getty
El palmarés de Salah: goles y trofeos en el Liverpool
Salah ha marcado 252 goles para el Liverpool en 429 partidos. Ha sido elegido tres veces Jugador del Año de la PFA y ha ganado cuatro Botas de Oro. Ha conquistado dos títulos de la Premier League con los Reds, además de la Champions League y la copa nacional, y quienquiera que se encargue de llenar sus botas tendrá ante sí una tarea considerable.
Anuncios