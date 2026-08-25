El imponente portero de 1,98 m llega a Europa con una enorme reputación tras sus destacadas actuaciones en la escena internacional. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gill se convirtió en un héroe de culto al detener dos penaltis en una dramática tanda contra Alemania para ayudar a Paraguay a alcanzar los octavos de final. También recibió el premio al mejor jugador del partido en su ajustada derrota por 1-0 ante Francia en las rondas eliminatorias, poniendo el broche a un torneo en el que la FIFA le incluyó en el equipo oficial de estrellas emergentes del torneo.