El hermano de la estrella adolescente del Manchester United, Shea Lacey, acusado de intento de asesinato tras disparar a un hombre en Merseyside
Exfutbolista acusado de intento de asesinato
La policía de Merseyside informó que Lacey, de 32 años, había sido acusado de intento de asesinato junto con John Jones, de 35 años, John Hughes, de 31, y Bernard Flynn, de 61. También se les acusa de conspiración para cometer asesinato, posesión de una escopeta y munición con intención de poner en peligro la vida, lesiones corporales graves según el artículo 18 y conspiración para causar lesiones corporales graves. Más tarde comparecerán ante el Tribunal de Prisión Preventiva para Adultos de Liverpool, Knowsley, Sefton y St Helens.
Carrera truncada por la prohibición de las drogas
Lacey jugó en el Accrington Stanley, el Barrow y el Altrincham, entre otros clubes, y también pasó por las academias del Liverpool y el United. Su carrera se vio truncada cuando dio positivo en un control antidopaje en 2017, mientras jugaba en el Accrington Stanley. La FA le sancionó con 14 meses de inhabilitación y, posteriormente, el club le despidió. Reanudó su carrera en el Southport y jugó por última vez en el Flint Town en 2023. Se convirtió en boxeador profesional en 2021, ganando los 10 combates que disputó.
La policía busca más información.
Según la BBC, los cargos están relacionados con el tiroteo en el que un hombre resultó gravemente herido en la pierna el 28 de noviembre. El inspector detective Chris Clark, del equipo de investigación de armas de fuego, dijo: «Estas órdenes coordinadas se llevaron a cabo como parte de una investigación en curso, y los cuatro hombres comparecerán hoy ante el tribunal.
Nuestro trabajo continúa, por lo que pido a las personas que aún no se han presentado que lo hagan. Por favor, no den por sentado que ya disponemos de la información. Nuestro equipo evaluará la situación y tomará las medidas oportunas. Si tienen información de primera mano, imágenes de cámaras de salpicadero, cámaras de seguridad, timbres u otras grabaciones, por favor, preséntense».
El hermano menor, Shea, ha jugado tres partidos con el United.
Paddy es el mayor de tres hermanos que se convirtieron en futbolistas profesionales, aunque Shea, de 18 años, parece ser el que más éxito va a tener. Debutó con el primer equipo del United contra el Aston Villa en diciembre, entrando como suplente en el minuto 85. Estuvo a punto de marcar su primer gol en el empate 2-2 del United en Burnley en enero, cuando estrelló el balón en el travesaño. Su último partido con el primer equipo fue en la tercera ronda de la FA Cup contra el Brighton, donde fue expulsado por dos tarjetas amarillas.
El hermano mediano, Luis, juega en el Macclesfield, un equipo que no milita en ninguna liga y que dio la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup al eliminar al vigente campeón, el Crystal Palace, en la tercera ronda en enero.
