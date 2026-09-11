¡El heredero de Modric da calabazas al United! Baturina arrasa mientras el Como de Fabregas aplasta al Leipzig en su debut europeo

El Como 1907 celebró su debut en la UEFA Champions League con una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig. El equipo de Cesc Fàbregas firmó una actuación arrolladora, con el objetivo Martin Baturina marcando el primer gol en el minuto 15 para anotar el primer tanto europeo de la historia del Como.

Tasos Douvikas dobló la ventaja tras una asistencia de Baturina antes de que Assane Diao pusiera el 3-0 en la segunda parte.

Aunque Eredin Maksimovic recortó distancias para el Leipzig, Maximo Perrone aprovechó un pase de Nico Paz en el minuto 90 para completar la goleada.