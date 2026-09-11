Jonathan Moscrop
Traducido por
¡El heredero de Modric da calabazas al United! Baturina arrasa mientras el Como de Fabregas aplasta al Leipzig en su debut europeo
Baturina lidera el soñado debut europeo del Como
El Como 1907 celebró su debut en la UEFA Champions League con una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig. El equipo de Cesc Fàbregas firmó una actuación arrolladora, con el objetivo Martin Baturina marcando el primer gol en el minuto 15 para anotar el primer tanto europeo de la historia del Como.
Tasos Douvikas dobló la ventaja tras una asistencia de Baturina antes de que Assane Diao pusiera el 3-0 en la segunda parte.
Aunque Eredin Maksimovic recortó distancias para el Leipzig, Maximo Perrone aprovechó un pase de Nico Paz en el minuto 90 para completar la goleada.
- IPA Sport
El heredero de Modric se lleva el premio al Jugador del Partido
La actuación de Baturina como mediapunta recibió elogios del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que nombró al internacional croata Jugador del Partido. Comparado con frecuencia con Luka Modric por su inteligente movimiento y su conciencia espacial, el jugador de 23 años dominó la batalla en el centro del campo de principio a fin.
En declaraciones a la UEFA tras el partido, Baturina restó importancia a la ocasión e insistió en que el equipo de Fabregas afrontó su debut europeo con total serenidad.
"Es una sensación increíble marcar mi primer gol en la Champions League con el Como, pero es gracias a todo el equipo", dijo Baturina. "Mostramos una gran intensidad sobre el campo. Preparamos el partido como cualquier otro y no queríamos que el ambiente nos afectara".
El centrocampista se fija el objetivo de clasificarse desde la fase de liga
Profundizando sobre su histórico gol en una entrevista con CBS Sports Golazo, Baturina reflexionó sobre el peso emocional de marcar el primer gol del Como en la competición. Cuando le preguntaron por sus ambiciones, subrayó la importancia de adoptar un enfoque pragmático de cara a la clasificación para las rondas eliminatorias.
Señaló que adaptarse a rivales diversos será esencial para el conjunto italiano.
«Es una sensación preciosa, estoy muy orgulloso de mí mismo y de todo el equipo», afirmó Baturina. «Nunca sabes qué pasa en la Champions League, juegas todo el tiempo contra estilos diferentes. Solo tenemos que ir partido a partido, intentar ganar todo lo posible e intentar salir del grupo».
- AFP
Como vuelve a centrar su atención en la Serie A
Tras presentarse con estilo en el escenario continental, el Como vuelve ahora a centrarse en sus obligaciones domésticas. El conjunto italiano regresa a la acción en la Serie A el lunes, cuando reciba al Parma en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Baturina sigue centrado en mantener este impulso en todas las competiciones después de celebrar un debut memorable.
«Estoy muy feliz y orgulloso de que hayamos ganado nuestro primer partido de la Champions League de la historia», añadió Baturina. «Estoy seguro de que toda la ciudad también está muy feliz, y ahora podemos celebrarlo».
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