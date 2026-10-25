El Balón de Oro es el premio que reconoce cada año al futbolista que más ha destacado durante la temporada deportiva. ¿Hay alguien que lo merezca más que Lamine Yamal? Desde un punto de vista estrictamente personal, el nacido en 2007 ha conquistado, solo en los últimos doce meses, su segunda Liga consecutiva, la Supercopa de España y el Mundial con la selección española, con apenas 19 años. Son títulos que se suman a un palmarés que envidiarían futbolistas retirados desde hace tiempo. Pero pensar que un reconocimiento individual en un deporte de equipo pueda limitarse a celebrar exclusivamente las victorias es un razonamiento, cuando menos, anticuado y obsoleto. La estrella del Barcelona ya es el símbolo de una generación y el candidato más firme a convertirse en el sucesor de Lionel Messi.
¿El heredero de Messi, el Mundial y una Liga de fenómeno? No, simplemente el mejor de todos: por qué Yamal merece el Balón de Oro
SÍMBOLO DE LAS NUEVAS GENERACIONES
«¿Arrogante, yo? Quien lo dice, en el fondo, se divierte conmigo». No se anda con rodeos el fenómeno de padre marroquí y madre originaria de Guinea Ecuatorial: responde sin filtros a las críticas sobre su personalidad y reafirma con fuerza y convicción su candidatura al premio que se entrega esta noche. Subraya que simplemente intenta ser lo más natural posible en un mundo del fútbol en el que la gente parece haber perdido la costumbre de escuchar respuestas sinceras. Una actitud segura de sí mismo, pero nunca arrogante, como la de otros futbolistas, por ejemplo Vinicius, y la conciencia de llevar sobre los hombros el peso de una nueva generación, símbolo del crisol de culturas que está caracterizando a Europa.
MÁQUINA DE RÉCORDS
Bastaría con lo expuesto hasta ahora para entregarle el premio, pero hay quien prefiere enumerar las estadísticas para justificar los reconocimientos. Así que conviene hacerlo: Yamal es el segundo jugador más joven en marcar en la historia de la Champions League, por detrás de su compañero Ansu Fati; el goleador más joven de la historia del Clásico contra el Real Madrid; el ganador del Trofeo Kopa, concedido al mejor jugador del mundo menor de 21 años, y el vencedor más joven de la historia del trofeo; el ganador del Golden Boy; el futbolista más joven en alcanzar los cien partidos con la camiseta del Barcelona; el jugador más joven en marcar en la historia de las semifinales de la Champions League, y el primer futbolista de la historia en ganar dos veces el Trofeo Kopa. Por no hablar de los títulos colectivos, con el Mundial de este año, el segundo de la historia de España.
EL HEREDERO DE MESSI
Y, como broche final, el espaldarazo nada menos que de Lionel Messi, el mejor de todos: «Hay una nueva generación de futbolistas realmente muy buena, pero si tengo que elegir a un heredero, por su edad y por el futuro que puede tener, es Lamine Yamal. No hay dudas, para mí es el mejor. Me recuerda a mí cuando era joven». Durante la final del Mundial de Nueva York se produjo un simbólico relevo: en 2007, el argentino sostenía en brazos a un recién nacido durante una sesión de fotos en el Camp Nou. Aquel niño era precisamente Lamine Yamal y, diecinueve años después, fue su rival y sucesor en la final del Mundial 2026: es justo que también lo sea en lo que respecta al Balón de Oro, el primero de una larga serie. Con todos los respetos a Kane y Mbappé, el único capaz de sentarse a su misma mesa.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias