Y, como broche final, el espaldarazo nada menos que de Lionel Messi, el mejor de todos: «Hay una nueva generación de futbolistas realmente muy buena, pero si tengo que elegir a un heredero, por su edad y por el futuro que puede tener, es Lamine Yamal. No hay dudas, para mí es el mejor. Me recuerda a mí cuando era joven». Durante la final del Mundial de Nueva York se produjo un simbólico relevo: en 2007, el argentino sostenía en brazos a un recién nacido durante una sesión de fotos en el Camp Nou. Aquel niño era precisamente Lamine Yamal y, diecinueve años después, fue su rival y sucesor en la final del Mundial 2026: es justo que también lo sea en lo que respecta al Balón de Oro, el primero de una larga serie. Con todos los respetos a Kane y Mbappé, el único capaz de sentarse a su misma mesa.