Getty Images Sport
Traducido por
¿El heredero de Manuel Neuer? El Bayern de Múnich estudia un sorprendente movimiento por la exestrella del Arsenal mientras toma forma el plan de sucesión en la portería
Preparándose para una era posterior a Neuer
Neuer firmó en mayo una ampliación de contrato de un año con el Bayern de Múnich, lo que le mantendrá en el club hasta el verano de 2027. Aunque el jugador de 40 años aún no ha declarado si esta será su última temporada como profesional, el gigante bávaro ya está trazando de forma proactiva su futuro bajo palos.
El bien valorado Jonas Urbig, de 23 años, ha sido señalado como el sucesor natural de Neuer en el Allianz Arena. Sin embargo, el Bayern está interesado en incorporar a un veterano con experiencia para facilitar la transición del joven al puesto de titular, lo que le ha llevado a seguir de cerca a Bernd Leno, del Fulham. Según la publicación alemana Bild, la cúpula del club considera que el guardameta de 34 años es un suplente ideal y fiable.
Un posible movimiento por Leno probablemente se materializaría en el verano de 2027. El internacional alemán, que tiene contrato con el Fulham hasta junio de ese año, con una opción por otros 12 meses, vería con buenos ojos, según se informa, un regreso a su país.
- Getty Images Sport
El camino de Leno de Leverkusen a Londres
La trayectoria de Leno hace que encaje de forma lógica en el gigante bávaro. El portero presume de una amplia experiencia en la Bundesliga, después de consolidarse con firmeza en el Bayer Leverkusen. Formado en la cantera del Stuttgart, se incorporó al Leverkusen en 2011 y rápidamente se convirtió en una figura clave en el BayArena. En más de 300 partidos con el club, firmó 99 porterías a cero y se convirtió en un habitual de Alemania con Joachim Low, aunque se quedó a las puertas de la convocatoria para el Mundial de 2018.
Después, el Arsenal se hizo con sus servicios en 2018 como una excelente alternativa de mercado para sustituir a Petr Cech. Tras un periodo de tres años como indiscutible número uno de los gunners, Leno perdió su puesto de titular tras la llegada de Aaron Ramsdale en 2021. Se marchó del norte de Londres con 35 porterías a cero en 125 partidos y optó por un nuevo comienzo en Craven Cottage en 2022.
En el Fulham, Leno ha relanzado con éxito su carrera y ha recuperado su condición de titular en la Premier League. Desde entonces, ha acumulado 161 apariciones con el conjunto del oeste de Londres, con 33 porterías a cero y mostrando de forma constante la fiabilidad que ha llamado la atención del Bayern.
Una profunda reestructuración departamental
La transición en la portería del Bayern va más allá del incierto calendario de Neuer. Sven Ulreich, el tercer portero del club, de 38 años, también verá expirar su actual contrato en junio de 2027. Este inminente éxodo masivo hace necesaria una remodelación integral de sus opciones bajo palos, con Urbig contando con un importante respaldo interno para liderar la nueva era.
Aunque Leno sigue siendo un candidato de primer nivel, el campeón de la Bundesliga está evaluando activamente otras vías. Según se informa, también se están considerando alternativas nacionales, con Finn Dahmen, de 28 años y del Augsburgo, y Marvin Schwabe, de 31 y del Colonia, también en el radar del Bayern mientras perfila cuidadosamente su estrategia de sucesión.
- Getty Images Sport
Negociaciones de enero inminentes
Leno podrá iniciar negociaciones para un precontrato con clubes extranjeros durante el mercado de fichajes de enero, lo que podría acelerar el proceso de contratación del Bayern. Mientras tanto, el experimentado guardameta seguirá centrado en sus obligaciones con el Fulham, mientras el gigante bávaro continúa evaluando su amplia lista de candidatos ante un cambio estructural monumental.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias