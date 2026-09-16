Según talkSPORT, el Bayern de Múnich podría plantearse en el futuro un movimiento por el delantero del Newcastle United Nick Woltemade como sucesor a largo plazo de Harry Kane. Aunque Kane mantiene su prolífica forma tras convertirse en el jugador más rápido en marcar 100 goles con el Bayern, el jugador de 33 años se acerca al ocaso de su carrera.

Los dirigentes bávaros están valorando opciones para liderar su ataque en los próximos años.

Woltemade, que se incorporó al Newcastle procedente del Stuttgart el verano pasado, está considerado como un candidato de primer nivel para regresar a Alemania.