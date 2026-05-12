Getty Images Sport
Traducido por
El grupo inversor liderado por Sergio Ramos llega, por fin, a un acuerdo para adquirir el Sevilla tras cinco meses de negociaciones
Un gran avance en Sevilla
Según Marca, se ha alcanzado un acuerdo preliminar para la venta del Sevilla tras una reunión de dos horas entre Ramos, el director ejecutivo de Five Eleven Capital, Martin Ink, y los accionistas mayoritarios del club. Este acuerdo se logró después de una sesión de nueve horas el día anterior para definir los detalles de un proceso iniciado a mediados de enero. Aún falta la firma definitiva y la certificación notarial, aunque ya superó la rigurosa auditoría de diligencia debida de KPMG que había alejado a anteriores postores.
- Getty Images Sport
Experiencia deportiva garantizada
Ramos y su hermano René salieron de la reunión sonriendo y aprobando. Mientras tanto, la nueva estructura directiva toma forma. Marc Boixasa, con una década en City Football Group y Al-Hilal, será director deportivo del ecosistema Five Eleven. Lo acompañará el director de operaciones, Jesús Zamorano, mientras el grupo prepara un marco administrativo modernizado para después del traspaso oficial.
Un regreso legendario
La compra coloca a Ramos en un papel clave en el club de su infancia, donde, como propietario, influirá en las decisiones deportivas y estratégicas. Sin embargo, la normativa española prohíbe a jugadores en activo tener participaciones en clubes de la misma liga, lo que, en la práctica, obliga al jugador de 40 años a retirarse o marcharse al extranjero. Formado en la cantera del Sevilla antes de brillar con el Real Madrid y la selección, su paso a la sala de juntas supone un regreso a sus raíces.
- Getty Images Sport
Supervivencia y transición
El Sevilla es 13.º en La Liga con 40 puntos en 35 partidos y está a solo tres puntos del descenso. El miércoles visita al Villarreal en un duelo clave para su permanencia, mientras la directiva negocia su futuro hasta el 31 de mayo.