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¡El Granit Xhaka de Suiza paga el precio! El capitán del Sunderland, condenado a dos años de libertad condicional y a una multa suspendida por un certificado falso de la covid-19
Resolución legal y admisión pública
Xhaka ha roto oficialmente su silencio sobre las consecuencias legales de la larga investigación sobre su estado de vacunación contra la Covid-19. El jugador de 34 años, que actualmente es capitán tanto de su club, el Sunderland, como de la selección de Suiza, reveló que ha recibido una condena de dos años de libertad condicional. El caso se deriva de su decisión de obtener un documento de vacunación fraudulento en el punto álgido de la pandemia, una acción que ahora ha admitido plenamente ante las autoridades de su país de origen.
En un mensaje dirigido a sus seguidores en Instagram, la exestrella del Arsenal dio transparencia sobre el veredicto dictado por la Fiscalía de Lucerna. «Acepto la decisión y asumo la responsabilidad», escribió Xhaka, de 34 años, en una publicación de Instagram en la que explicaba los detalles de un caso revelado el mes pasado en informaciones de los medios suizos.
Los detalles ofrecidos por Swissinfo aclaran que la multa se estructuró en 50 cuotas diarias de 3.000 francos suizos cada una. Lo crucial es que la pena queda suspendida, lo que significa que Xhaka no estará obligado a pagar la suma de seis cifras ni a afrontar más acciones legales, siempre que no cometa ninguna otra infracción durante su periodo de libertad condicional de dos años. El jugador confirmó que había prestado una declaración exhaustiva a los investigadores, ayudándoles en su investigación más amplia sobre un profesional médico local sospechoso de facilitar la distribución de estos documentos falsos en toda la región.
- AFP
Impacto en los compromisos internacionales y con el club
El momento en que estalló el escándalo resultó perturbador para la selección suiza durante su ventana de partidos más reciente. Xhaka fue una ausencia destacada en la convocatoria para cuatro encuentros de la Nations League en las dos últimas semanas, un periodo que aprovechó para tratar directamente con los fiscales.
A pesar de la ausencia de su influyente capitán, Suiza rindió a un nivel excepcional y logró victorias en los cuatro partidos de su grupo de segunda categoría. La federación y el jugador alcanzaron un consenso en que su baja era necesaria para permitirle centrarse en el proceso judicial, garantizando que el equipo siguiera concentrado sobre el césped mientras la investigación llegaba a su conclusión en segundo plano.
El actual club de Xhaka, el Sunderland, se ha mantenido al margen de la polémica, señalando que los hechos en cuestión tuvieron lugar años antes de que llegara al Stadium of Light. El centrocampista se incorporó a los Black Cats en 2025 tras una exitosa etapa en Alemania con el Bayer Leverkusen, pero el documento fraudulento se obtuvo durante la temporada 2022, cuando todavía era un fijo en el centro del campo del Arsenal.
Motivaciones y arrepentimiento por el «error»
Xhaka se ha mostrado sincero sobre las razones de su decisión de eludir los protocolos oficiales de vacunación. En declaraciones anteriores, admitió haber sentido una profunda desconfianza y ansiedad respecto a los requisitos médicos durante la temporada 2022. Se describió a sí mismo como alguien que se encontraba en un «estado emocional turbulento» en ese momento, lo que le llevó a cometer un error de juicio. Al optar por obtener un certificado en lugar de buscar aclaraciones a través de profesionales médicos, reconoció que tomó un atajo del que ahora se arrepiente profundamente. Ha calificado todo el episodio como un error importante, por el que ahora ya ha pagado un precio tanto económico como legal.
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Un escándalo de mayor alcance sacude al fútbol suizo
La investigación sobre la conducta de Xhaka no ha sido un incidente aislado dentro de la selección suiza, ya que el «caso de las vacunas» ha crecido hasta convertirse en un escándalo moral más amplio para la federación de fútbol. Poco después de que la implicación de Xhaka se hiciera de conocimiento público, una segunda figura clave de la plantilla también se vio implicada en actividades similares. El delantero del Atlanta United Breel Embolo también fue excluido de la concentración de la selección después de que se revelara que había obtenido documentos falsificados a través de vías diferentes.
La situación de Embolo incluía acusaciones de haber interactuado con miembros de la banda Hells Angels para conseguir sus propios documentos en 2021, lo que condujo a una orden judicial contra el jugador a finales de 2025.
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