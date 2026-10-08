Xhaka ha roto oficialmente su silencio sobre las consecuencias legales de la larga investigación sobre su estado de vacunación contra la Covid-19. El jugador de 34 años, que actualmente es capitán tanto de su club, el Sunderland, como de la selección de Suiza, reveló que ha recibido una condena de dos años de libertad condicional. El caso se deriva de su decisión de obtener un documento de vacunación fraudulento en el punto álgido de la pandemia, una acción que ahora ha admitido plenamente ante las autoridades de su país de origen.

En un mensaje dirigido a sus seguidores en Instagram, la exestrella del Arsenal dio transparencia sobre el veredicto dictado por la Fiscalía de Lucerna. «Acepto la decisión y asumo la responsabilidad», escribió Xhaka, de 34 años, en una publicación de Instagram en la que explicaba los detalles de un caso revelado el mes pasado en informaciones de los medios suizos.

Los detalles ofrecidos por Swissinfo aclaran que la multa se estructuró en 50 cuotas diarias de 3.000 francos suizos cada una. Lo crucial es que la pena queda suspendida, lo que significa que Xhaka no estará obligado a pagar la suma de seis cifras ni a afrontar más acciones legales, siempre que no cometa ninguna otra infracción durante su periodo de libertad condicional de dos años. El jugador confirmó que había prestado una declaración exhaustiva a los investigadores, ayudándoles en su investigación más amplia sobre un profesional médico local sospechoso de facilitar la distribución de estos documentos falsos en toda la región.