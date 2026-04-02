El gran talento Nicolò Tresoldi se enfrenta a la difícil elección entre tres países de primer nivel

Este talentoso delantero nació en Italia, donde pasó parte de su infancia. Finalmente, a los 13 años, Tresoldi se mudó a Hannover, en Alemania. Desde 2022 tiene pasaporte alemán, por lo que actualmente también juega partidos internacionales juveniles con Die Mannschaft. Además de los pasaportes italiano y alemán que posee, también tiene el pasaporte argentino, ya que su madre es de allí.

Hasta ahora, Tresoldi siempre ha jugado con las selecciones juveniles alemanas, en la sub-19 y, actualmente, en la sub-21. Según informa BILD, la Federación Argentina de Fútbol ya ha establecido los primeros contactos con el jugador y su familia para convencerlo. En este caso, Argentina podría adelantarse a Italia y Alemania.











