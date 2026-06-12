El gran estado de forma de Harry Kane, digno de un Balón de Oro; el palmarés de Thomas Tuchel y ocho razones por las que Inglaterra GANARÁ el Mundial de 2026

Sir Gareth Southgate nunca disipó del todo las dudas sobre su falta de experiencia como entrenador al más alto nivel y su manejo de la presión en partidos clave, como una semifinal del Mundial o una final de la Eurocopa. Sin embargo, la FA ahora tiene a un técnico de élite al frente del equipo, capaz, en su opinión, de llevar al éxito a una generación de gran talento.

Tuchel es uno de los mejores estrategas del fútbol moderno y un especialista en competiciones de copa, habilidad útil en torneos internacionales.

En el Borussia Dortmund alcanzó la final de la DFB-Pokal en sus dos temporadas y, en 2017, rompió una sequía de cinco años al ganar el título ante el Eintracht Fráncfort. Después, ganó la Copa de Francia en su segunda temporada con el París Saint-Germain y llevó al club a su primera final de la Liga de Campeones en 2020, que perdió por la mínima contra el Bayern de Múnich.

En el Chelsea alcanzó cuatro de las cinco finales posibles y ganó la Champions 2021 ante el Manchester City de Guardiola. La cima llegó en 2021, cuando llevó de outsider al Chelsea a su segunda Champions batiendo al Manchester City de Guardiola. Quince días antes los Blues habían perdido la final de la FA Cup ante el Leicester, y en 2022 cayeron en las finales de la FA Cup y la Carabao Cup ante el Liverpool por penaltis.

Hay decepciones, pero Tuchel suele llevar a sus equipos muy cerca del título y podría repetir la fórmula en un Mundial.