Los exjugadores del Real Madrid Álvaro Benito y Rafa Alkorta revelaron, en unas declaraciones al programa "El Larguero" de la emisora española "Cadena SER", que gestionar el orgullo y la soberbia es el verdadero reto del técnico portugués.

Benito explicó que, cuando Mourinho llegó por primera vez al conjunto blanco, se encontraba en la cúspide de su carrera como entrenador, algo que difiere de su situación actual, y afirmó: "Pero es un entrenador que posee grandes cualidades, y sabe mejor que nadie cuál ha sido el problema del equipo en los últimos años en cuanto a la organización defensiva y ofensiva".

Benito añadió que el once titular, nombre por nombre, es "muy competitivo", subrayando que el desafío del técnico portugués reside en hacer que todas las estrellas se entiendan y cooperen sobre el terreno de juego.

Álvaro Benito insistió en que la disciplina táctica y el compromiso son la única vía para evitar la caída del equipo, y señaló: "El equipo está capacitado para ganarlo todo, pero para lograrlo tendrán que cumplir con las exigencias que les pida Mourinho".

Benito aseguró que esos compromisos y el esfuerzo defensivo y físico serán la clave para "evitar caer de nuevo en la misma trampa".

Benito explicó que el conjunto blanco no puede seguir por el mismo camino, y afirmó: "De esta manera es muy difícil que consigas ganar a equipos muy buenos".