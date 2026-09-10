Por el otro lado, Jefferson Ramos, el delantero del Al-Fateh procedente de Cabo Verde, afronta ese mismo partido con una ambición diferente, después de que el Al-Hazem fuera el único equipo que escapó de sus mordidas en las rondas eliminatorias.
La temporada pasada, Ramos marcó 6 goles en las rondas eliminatorias, 3 de ellos contra el Al-Wehda en el repechaje de cuartos de final, 2 ante el Al-Nassr en cuartos de final, y un único gol en la portería del Al-Qadsiah en semifinales.
En cambio, el delantero africano no logró perforar la portería del Al-Hazem, por lo que su equipo perdió la final por 3-1 y desperdició la oportunidad de coronarse con el primer título de la Liga Joy de Élite.
Ramos busca resurgir, no solo ante el Al-Hazem, sino también de la sequía goleadora que sufrió en la última jornada.
Y aunque el Al-Fateh venció al Al-Nassr por 2-1, Ramos no marcó y se limitó a ver cómo su compañero Abdulaziz Al-Fawaz firmaba el doblete de su equipo, sin tener ninguna aparición en el partido más allá de una tarjeta amarilla.
Cabe recordar que Jefferson Ramos ha marcado 4 goles en la Liga Joy de Élite tras disputarse 3 jornadas, con los que ocupa el segundo puesto en la tabla de goleadores, empatado con Ziyad Aba, extremo del Al-Ahli, y a dos goles de Mohammed Al-Aisa, delantero del Al-Ettifaq.