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El goleador del Arsenal Viktor Gyokeres resta importancia a las críticas y revela el mensaje de Mikel Arteta tras estrenar su cuenta esta temporada con Suecia
La sequía goleadora termina con su selección الوطنية
Gyokeres por fin ha visto puerta esta temporada, dejando a tiempo un recordatorio de su olfato goleador durante la victoria de Suecia por 2-1 sobre Rumanía. El delantero del Arsenal había tenido un inicio frustrante de la campaña doméstica en el Emirates Stadium, donde en gran medida ha quedado en un segundo plano respecto a Kai Havertz. Sin embargo, representar a su país en Solna resultó ser el remedio perfecto para sus recientes problemas en el club, ya que cazó un rechace para asegurar lo que acabaría siendo el gol de la victoria para el equipo de Graham Potter.
El tanto fue especialmente significativo, ya que representó su primer gol en competición desde el partido inaugural del Mundial contra Túnez en verano. "Siempre es bonito marcar un gol", dijo Gyokeres, en declaraciones recogidas por Fotbollskanalen. "Fue una buena definición de Lucas (Bergvall) y yo estaba en una buena posición en el segundo palo. La recibí y la metí, así que estuvo bien. Fue bonito jugar y me divertí ahí fuera".
- Getty Images Sport
Lidiar con la presión de los medios británicos
Con el Arsenal bajo el microscopio en cada partido, la falta de goles de su máximo goleador de la temporada anterior ha acaparado, como es lógico, titulares negativos. La prensa británica no ha tardado en cuestionar si Gyokeres puede mantener su alto nivel de rendimiento o si simplemente es una víctima del sistema táctico en evolución de Arteta. Sin embargo, el sueco se mantiene notablemente sereno al hablar del ruido externo, lo que sugiere que ha desarrollado una piel gruesa desde su llegada a la élite del fútbol inglés y que entiende la naturaleza de esta industria.
«Si hay muchas (críticas) y las lees, por supuesto te pueden influir, pero eso no es algo que yo haga. Si lo haces bien recibes elogios y si no marcas goles como delantero y juegas como esperan, hay críticas. Así es para todos los futbolistas. Esto sube y baja. Es normal», declaró Gyokeres.
Reveladas las exigencias tajantes de Arteta
Para que Gyokeres recupere su condición de primera opción en el Arsenal, debe cumplir los exigentes estándares de su entrenador español. Mikel Arteta es conocido por sus incesantes exigencias a sus jugadores de ataque, ya que requiere una presión de alta intensidad y disciplina táctica, además de goles. El delantero sueco ha arrojado ahora luz sobre los comentarios que ha recibido del cuerpo técnico acerca de su camino de vuelta al once inicial, sugiriendo que las instrucciones desde el banquillo han sido increíblemente directas.
Cuando le preguntaron por los requisitos concretos que Arteta le ha marcado para recuperar un puesto habitual en la alineación del Arsenal, Gyokeres ofreció una valoración muy sincera de la situación. «Obviamente necesito hacerlo mejor y sí, quiero hacerlo, así que no hay problema. Está bien (el diálogo con Arteta). Yo solo intento hacerlo bien cuando tengo la oportunidad y marcar goles», señaló.
- AFP
Dirigiéndose a la cúpula del Emirates
La falta de titularidades con regularidad a las órdenes de Arteta ha sido tema de debate en la capital inglesa, especialmente teniendo en cuenta el rendimiento previo de Gyokeres. Aunque el internacional sueco ha participado en varios partidos, la preferencia por Havertz en el papel de delantero centro ha dejado al ex del Coventry City peleando por minutos residuales.
Gyokeres se mostró sincero sobre las dificultades a las que se enfrenta cuando se ve obligado a mirar desde la banda en las primeras etapas de la pelea del Arsenal por el título. "Como futbolista, siempre quieres estar en el campo, así son las cosas. No he jugado mucho, pero he tenido algunos partidos. Entonces me sentí bien, pero está claro que quieres jugar al fútbol y quieres jugar lo máximo posible. Si me centro, eso también llegará", declaró Gyokeres.
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