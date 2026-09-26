El goleador del Arsenal Viktor Gyokeres resta importancia a las críticas y revela el mensaje de Mikel Arteta tras estrenar su cuenta esta temporada con Suecia

Gyokeres por fin ha visto puerta esta temporada, dejando a tiempo un recordatorio de su olfato goleador durante la victoria de Suecia por 2-1 sobre Rumanía. El delantero del Arsenal había tenido un inicio frustrante de la campaña doméstica en el Emirates Stadium, donde en gran medida ha quedado en un segundo plano respecto a Kai Havertz. Sin embargo, representar a su país en Solna resultó ser el remedio perfecto para sus recientes problemas en el club, ya que cazó un rechace para asegurar lo que acabaría siendo el gol de la victoria para el equipo de Graham Potter.

El tanto fue especialmente significativo, ya que representó su primer gol en competición desde el partido inaugural del Mundial contra Túnez en verano. "Siempre es bonito marcar un gol", dijo Gyokeres, en declaraciones recogidas por Fotbollskanalen. "Fue una buena definición de Lucas (Bergvall) y yo estaba en una buena posición en el segundo palo. La recibí y la metí, así que estuvo bien. Fue bonito jugar y me divertí ahí fuera".