El golazo de falta de Malik Tillman mantiene vivo el sueño estadounidense pese a la polémica roja a Folarin Balogun. Ganadores y perdedores tras la victoria de EE. UU. sobre Bosnia y Herzegovina

SANTA CLARA, California -- Habían pasado 24 años desde la última vez que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ganó un partido de la fase eliminatoria del Mundial. Mauricio Pochettino y su equipo se negaron a dejar que la espera se alargara hasta los 28 años.

La polémica expulsión de Folarin Balogun, tras pisar involuntariamente el talón del defensa bosnio Tarik Muharemovic, casi lo arruina todo.

«Nunca fue tarjeta roja», subrayó Pochettino en la rueda de prensa posterior. «Nunca fue mi intención pisar al jugador».

Christian Pulisic reveló que el vestuario se unió para apoyar a Balogun tras el partido.

«Viéndolo ahora, me parece muy dura la tarjeta», afirmó. «Solo le dije que ha hecho mucho por nosotros y que ahora le apoyamos... Entiendo que, en cierto modo, es una acción peligrosa, pero él solo intentaba apoyar el pie en el suelo, y no le dio en la parte alta de la pierna. Es una verdadera lástima».

Jugadas similares han desanimado a los estadounidenses en el pasado, pero el equipo de Pochettino, como ha demostrado todo el torneo, se negó a rendirse.

«Los jugadores leyeron muy bien la situación», afirmó. «Controlamos las emociones y eso fue clave. Hay que elogiar a los jugadores; manejaron un partido muy intenso de forma increíble y demostraron que somos maduros para seguir compitiendo».

Malik Tillman fue clave: cuando Bosnia empezaba a creer en su superioridad numérica, el jugador de 24 años anotó un tiro libre que se recordará por años. Otros también aportaron jugadas decisivas.

Ahora la selección estadounidense se prepara para los octavos contra Bélgica: ganar significaría alcanzar los cuartos por primera vez desde 2002. Los Diablos Rojos parten como favoritos, pero este grupo ya ha demostrado que puede superar pronósticos. Pochettino y los suyos podrían estar a punto de lograr algo grande.

«Se trata de ganar, de mantener el impulso», afirmó Pochettino.

GOAL analiza quiénes han salido ganando y quiénes perdiendo en el estadio de la Bahía de San Francisco.