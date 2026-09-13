El gol maradoniano, el mensaje de Neves y la venganza de Inzaghi: victoria icónica del Al-Hilal en la Liga Roshn de Élite

De esta manera, los juveniles del Al-Hilal vengan al primer equipo, que sufrió una sorpresiva derrota ante el Neom, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

La derrota fue la primera que sufrió el primer equipo en la presente temporada de la Roshn Saudi League, y en la competición en general desde hacía 47 partidos, que comenzaron la temporada antepasada, y tras 39 partidos sin perder con el entrenador italiano Simone Inzaghi.

Debido a esa derrota, surgieron algunas informaciones sobre la posibilidad de que la directiva del Al-Hilal, encabezada por el director deportivo Richard Hughes, estuviera pensando en destituir a Inzaghi de su cargo, antes del inicio de la Copa Asiática en el próximo diciembre.