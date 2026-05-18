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El gol del Manchester United no debería haber subido al marcador tras la mano de Bryan Mbeumo, y el director de la PGMOL, Howard Webb, pide disculpas al Nottingham Forest
Webb admite un error arbitral
Según The Telegraph, el lunes Webb contactó a los responsables del Nottingham Forest para admitir un error en el gol del domingo.
El director de la PGMOL admitió que el árbitro Michael Salisbury y su equipo se equivocaron al validar el gol pese a una clara falta previa de Mbeumo sobre Cunha.
La jugada polémica ocurrió cuando Mbeumo controló el balón con el brazo derecho, lo que le dio la ventaja decisiva para asistir a Cunha. A pesar de la revisión del VAR, Peter Bankes validó el gol, lo que provocó la indignación del banquillo del Forest y de los comentaristas.
- AFP
El entrenador del Nottingham Forest pide que se aclare el reglamento
El entrenador del Nottingham Forest, Vitor Pereira, visiblemente enfadado tras la derrota por 3-2, pidió una reunión urgente para revisar la aplicación de las reglas.
«Para mí fue mano, muy clara. Es una pena que no se haya anulado el gol. Esa decisión decidió el partido», declaró Pereira. «En la Premier League ahora tenemos dudas sobre la decisión final: no sabemos cuándo es mano y cuándo no».
Neville y Shearer critican duramente la decisión
La actuación arbitral en Old Trafford recibió duras críticas de renombrados comentaristas, atónitos porque el VAR no anuló el gol. Gary Neville, ex capitán del Manchester United, la calificó de «escandalosa» en Sky Sports y dijo que estaría «furioso» si se hubiera concedido.
Alan Shearer coincidió y lo llamó «vergonzoso», mientras crecía la idea de que Forest fue castigado injustamente.
Aunque el Centro de Partidos de laPremier League habló primero de mano «accidental», la posterior disculpa de Webb admite que la interpretación técnica no alcanzó los estándares exigidos para una decisión tan crucial.
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Repercusiones financieras para Forest
Los puntos perdidos en Old Trafford pueden costarle millones al Forest. La Premier League reparte premios según la clasificación final, y cada puesto extra supone más dinero.
Varias decisiones arbitrales cuestionables desde su regreso a la élite en 2022 han alimentado la frustración, y la última disculpa no la disipa. El equipo de Pereira deberá canalizar ese enfado hacia el último partido, el domingo por la tarde contra el Bournemouth.