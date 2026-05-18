El gol del Manchester United no debería haber subido al marcador tras la mano de Bryan Mbeumo, y el director de la PGMOL, Howard Webb, pide disculpas al Nottingham Forest

Según The Telegraph, el lunes Webb contactó a los responsables del Nottingham Forest para admitir un error en el gol del domingo.

El director de la PGMOL admitió que el árbitro Michael Salisbury y su equipo se equivocaron al validar el gol pese a una clara falta previa de Mbeumo sobre Cunha.

La jugada polémica ocurrió cuando Mbeumo controló el balón con el brazo derecho, lo que le dio la ventaja decisiva para asistir a Cunha. A pesar de la revisión del VAR, Peter Bankes validó el gol, lo que provocó la indignación del banquillo del Forest y de los comentaristas.