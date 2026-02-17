Las repeticiones televisivas mostraron que Vinicius reaccionó a algo que Prestianni había dicho mientras se tapaba la boca con la camiseta, y corrió inmediatamente hacia el árbitro para informar del incidente, lo que llevó al árbitro a detener el partido. Durante varios minutos, el internacional brasileño permaneció sentado en el banquillo mientras el partido estaba detenido, y se vio al entrenador Álvaro Arbeloa conversando animadamente con el extremo. Más adelante en el encuentro, Vinicius fue golpeado en el brazo por un objeto lanzado desde la grada. No es la primera vez que el jugador se ve involucrado en incidentes con el público, ya que el jugador de 25 años ha tenido varios enfrentamientos con aficionados en España y anteriormente ha sido objeto de insultos racistas en múltiples ocasiones.

El defensa del Madrid Trent Alexander-Arnold salió en defensa de su compañero tras el choque, diciendo: «Es repugnante. Lo que ha pasado esta noche es una vergüenza para el fútbol. Ha arruinado la noche al equipo». El entrenador Arbeloa se hizo eco de las palabras del lateral, añadiendo: «Hay que preguntárselo a los jugadores del Benfica, no es una pregunta para mí. Creo que todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Lo que ha dicho Vinny no es importante. ¿Qué puedo decir? Por supuesto que tenemos que luchar contra este tipo de actitudes. Si no nos respetamos unos a otros, entonces hay un problema».