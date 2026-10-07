AFP
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El Gobierno surcoreano advierte de que el sistema de exención del servicio militar «debe reducirse» tras las consecuencias de los Juegos Asiáticos
El ministro promete revisar una política de cincuenta años
El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Choi Hwi-young, abordó directamente la cuestión durante una reciente audiencia de un comité de la Asamblea Nacional, e indicó que la era de las exenciones generalizadas podría estar acercándose a su fin. Choi señaló que, aunque el sistema ha existido durante más de cinco décadas, el panorama cultural del país ha cambiado de forma significativa. Dijo al comité que el sistema «inevitablemente tendrá que reducirse», lo que supone un posible punto de inflexión para los futbolistas profesionales que esperan evitar una larga interrupción en su carrera.
«Es cierto que el sistema ha contribuido a ayudar a artistas y deportistas destacados a mantener y desarrollar sus capacidades», dijo Choi durante la audiencia, tal y como recoge BBC Sport. «Sin embargo, los valores asociados a la equidad y la percepción pública del servicio militar han cambiado. Estoy de acuerdo en que el sistema debería revisarse de forma exhaustiva una vez más».
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El capitán Lee Gi-hyuk se enfrenta a una reacción en contra
El detonante de este repentino giro gubernamental fueron las polémicas celebraciones del equipo. Tras su victoria ante la anfitriona Japón en la final, tres jugadores recibieron duras críticas por celebrar haber asegurado sus exenciones, entre ellos el capitán de Corea del Sur, Lee Gi-hyuk. Lee fue grabado con su medalla de oro mientras proclamaba a gritos que «no iba a hacer el servicio militar». Las imágenes se hicieron virales y provocaron una intensa reacción en contra por parte de una opinión pública que a menudo considera el servicio militar como un deber nacional sagrado y un sacrificio compartido entre todos los hombres jóvenes.
Desde entonces, Lee ha pedido disculpas por sus actos, pero el daño a la reputación de la política de exenciones parece ya estar hecho. El ministro Choi no se contuvo en su valoración del comportamiento del jugador y calificó sus comentarios de «absolutamente inmaduros». El incidente se ha convertido en un foco de atención para quienes creen que los deportistas de élite están recibiendo un grado de indulgencia innecesario en comparación con la población general.
Cuestiones de equidad y mérito deportivo
El debate ha trascendido el terreno de juego y ha llegado hasta los pasillos del poder político. Cho Kye-won, destacado miembro del Partido Democrático de Corea, cuestionó al ministro por la desigualdad que, a su juicio, presentan las normas actuales. Cho sostuvo que el sistema vigente genera una «grave sensación de injusticia» entre los jóvenes, especialmente por la manera en que los beneficios se reparten entre distintos logros deportivos.
Mientras que los hombres surcoreanos están obligados a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar activo antes de cumplir los 28 años, la normativa actual establece que solo los medallistas olímpicos de cualquier metal y los medallistas de oro en los Juegos Asiáticos pueden optar a la exención del servicio, lo que reduce su compromiso a menos de un mes de instrucción básica.
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El desequilibrio en el número de beneficiarios
Las pruebas estadísticas presentadas durante el debate pusieron de relieve una importante concentración de beneficios en los deportes de equipo más populares. Al señalar que ganar un campeonato del mundo en cualquier disciplina es mucho más difícil que asegurarse un oro en los Juegos Asiáticos, pese a que los campeones del mundo de otros deportes no reciben beneficios por el servicio, Cho señaló: «De las 44 personas que obtuvieron el derecho al beneficio en estos Juegos Asiáticos, 36 estaban en fútbol y béisbol».
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