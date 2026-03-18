AFP
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El Gobierno de Senegal solicita una investigación por «corrupción» contra la CAF tras la decisión de anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones a favor de Marruecos
La CAF revoca el resultado final
La Comisión de Apelaciones de la CAF ha revocado de forma sensacional el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones, despojando a la selección senegalesa del trofeo por el que tanto había luchado. El organismo rector dictaminó que el equipo perdió por incomparecencia el partido contra la selección anfitriona después de que sus jugadores abandonaran el terreno de juego. Las caóticas escenas se desarrollaron en los últimos compases del tiempo de descuento, cuando una revisión del VAR concedió un penalti a última hora al equipo contrario, lo que llevó al entrenador a ordenar a sus jugadores que regresaran al vestuario. Aunque finalmente volvieron al campo para asegurarse una victoria por 1-0 en la prórroga, los árbitros aplicaron el reglamento del torneo de forma retroactiva para otorgar a los anfitriones una victoria por 3-0 por incomparecencia.
Senegal exige una investigación internacional
Indignado por la revocación, el Estado ha solicitado formalmente una investigación independiente. Un portavoz del Gobierno emitió una declaración mordaz en la que exigía que se rindieran cuentas por lo que calificó de decisión ilegal y profundamente injusta. Afirmó: «Esta decisión sin precedentes y de una gravedad excepcional contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la equidad, la lealtad y el respeto por la veracidad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento. Al poner en tela de juicio un resultado obtenido al final de un partido que se disputó y se ganó correctamente de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la confianza legítima que los pueblos africanos depositan en las instituciones deportivas continentales. Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que borra el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza de manera inequívoca este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre las sospechas de corrupción en los órganos rectores de la CAF».
Marruecos defiende la aplicación de las normas
Mientras sus rivales se enfurecían, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se apresuró a desmarcarse de la polémica. La FRMF insistió en que su protesta era simplemente una cuestión de integridad jurídica y no un desdén hacia la calidad del equipo contrario. Acogiendo con satisfacción el veredicto que les proclamaba ganadores del torneo en su propio terreno, declararon: «La Federación desea recordar que su postura nunca ha tenido por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma». Reafirmaron su compromiso de respetar las normas de las competiciones africanas.
La batalla legal llega al TAS
Ante la firme postura de la federación continental y del país anfitrión, la Federación Senegalesa de Fútbol ha confirmado que llevará el asunto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza. Esperan que una revisión judicial externa anule la derrota por incomparecencia y restablezca el resultado obtenido sobre el terreno de juego. Argumentan que, dado que los jugadores regresaron para terminar el partido, el cambio a posteriori carece por completo de validez. Sin embargo, el organismo rector sostiene que las normas son claras en lo que respecta a los equipos que abandonan el terreno de juego. En última instancia, esta amarga disputa está destinada a resolverse en un tribunal europeo.
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