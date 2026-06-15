Con su gol en la prórroga, Mbappé sumó cuatro tantos en finales, superando por uno a Hurst, Vava, Pelé y Zidane. Tenía solo 23 años. Parecía el inicio de una nueva era. Quizá no sea el mejor de la historia, pero parecía el sucesor natural de Messi.
Sin embargo, cuatro años después, Mbappé aún no ha ganado un Balón de Oro —ni una Liga de Campeones—. Ousmane Dembélé, en cambio, podría tener dos de cada al final del verano, el mismo Dembélé que en la final del Mundial 2022 jugó tan mal que L'Équipe ni siquiera le puso nota.