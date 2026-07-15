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El Galatasaray planea fichar a Phil Foden, quien se muestra «abierto» a dejar el Manchester City este verano
El Galatasaray se fija en un fichaje espectacular de Foden
Según Fanatik, el gigante de Estambul quiere reforzar su plantilla para la próxima temporada y optar al título nacional y europeo. Su gran objetivo es Foden, valorado en unos 70 millones de euros. El mediapunta de 26 años acordó en mayo renovar con el City, pero aún no es oficial y su actual contrato expira el próximo verano.
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George Gardi tiene «plena autoridad» para cerrar el acuerdo.
Dursun Özbek, presidente del club, quiere fichar a un jugador de renombre este verano y ha dado plena autoridad al agente George Gardi, clave en la llegada de varias estrellas al Nef Stadium. Fue Gardi quien puso a Foden en la agenda directiva.
La operación sería costosa por su palmarés y valor de mercado, pero la directiva está dispuesta a hacerlo posible. Aun así, competirán con otros grandes clubes europeos que también vigilan al centrocampista del Manchester.
La pugna por el puesto de número 10
Aunque Foden es el fichaje soñado, el Galatasaray no pone todos los huevos en una sola cesta. Según Fanatik, la estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, también figura en la lista.
Además, valoran a Can Uzun, del Eintracht Fráncfort, y a Julio Enciso, del Brighton, dos jóvenes con gran potencial. Pese a todo, Foden sigue siendo el gran objetivo para una afición ávida de estrellas.
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¿Y ahora qué?
En la temporada que acaba de terminar, Foden disputó 50 partidos con el City en todas las competiciones. Marcó 10 goles y dio siete asistencias, lo que no le bastó para entrar en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial. Según Fanatik, Foden está abierto a un traspaso este verano, aunque aún no se sabe si el Fenerbahçe será su próximo destino.
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