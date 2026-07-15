El Galatasaray planea fichar a Phil Foden, quien se muestra «abierto» a dejar el Manchester City este verano

Dursun Özbek, presidente del club, quiere fichar a un jugador de renombre este verano y ha dado plena autoridad al agente George Gardi, clave en la llegada de varias estrellas al Nef Stadium. Fue Gardi quien puso a Foden en la agenda directiva.

La operación sería costosa por su palmarés y valor de mercado, pero la directiva está dispuesta a hacerlo posible. Aun así, competirán con otros grandes clubes europeos que también vigilan al centrocampista del Manchester.