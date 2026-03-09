A pesar de la confianza obtenida en su anterior encuentro, Buruk no se hace ilusiones sobre la tarea que tiene por delante. Destacó la resistencia del Liverpool, que a menudo ha encontrado la manera de ganar en los últimos minutos de los partidos esta temporada. La preparación del entrenador se ha centrado claramente en los atributos psicológicos y tácticos de los visitantes, que han llegado a Turquía en busca de la redención.

«No tendremos ninguna excusa. Jugamos en casa e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Ya hemos jugado contra ellos una vez y los conocemos un poco mejor», explicó Buruk. «Nuestros rivales son de gran calidad. Al comienzo de la temporada, ganaron muchos partidos con goles en los últimos minutos».