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El Galatasaray amenaza con demandar al Liverpool por la terrible lesión de Noa Lang
La emergencia médica de Lang y la demanda del Galatasaray
En el minuto 76 del partido del miércoles, el jugador de 26 años chocó contra las vallas publicitarias y cayó al suelo retorciéndose de dolor mientras se agarraba la mano derecha lesionada. Lang recibió el consuelo de Alisson Becker y Virgil van Dijk mientras el equipo médico le atendía, antes de que le administraran oxígeno y le retiraran del campo en camilla.
Eray Yazga, secretario general del Galatasaray, confirmó la intención legal tras el incidente, afirmando: «Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA tras el partido. Ellos también llevaron a cabo sus investigaciones. La UEFA evaluará el asunto. Estamos en conversaciones con abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA. Pediremos que se elimine nuestra penalización salarial».
- AFP
El jugador se somete a una intervención quirúrgica de urgencia
Tras el traumatismo, Lang fue operado para salvar el dedo lesionado. A pesar del incidente, intentó tranquilizar a los aficionados a través de las redes sociales, publicando: «Estas cosas pasan. ¡La operación ha salido bien! Gracias por todos los mensajes».** Sin embargo, los responsables del Galatasaray siguen furiosos y pretenden que se cubran los salarios del jugador durante su ausencia debido a lo que califican de riesgo evitable en el estadio.
A raíz de lo sucedido, se vio a miembros del personal de Anfield inspeccionando la zona donde Lang sufrió su impactante lesión. Sin embargo, sigue sin estar claro si la valla publicitaria se encontraba en un estado peligroso o si el incidente fue simplemente un desafortunado accidente.
Relatos de testigos presenciales sobre la «horrible» lesión
El ambiente en el campo era de auténtica preocupación. Jeremie Frimpong, del Liverpool, reveló detalles impactantes y afirmó: «Cuando fui a ver cómo estaba Noa Lang, varias personas me dijeron que le habían arrancado la mitad de un dedo. Tenía mucho dolor». El traumático incidente ensombreció una noche en la que los Reds dominaron el partido, ya que Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mo Salah —que había fallado un penalti anteriormente— marcaron todos ellos.
Tras su impecable actuación, el Liverpool se enfrentará ahora al París Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones, después de que el equipo francés se asegurara su pase al golear al Chelsea.
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Respuesta de la UEFA y revisión de las medidas de seguridad
En respuesta, la UEFA confirmó que está investigando la disposición de los elementos situados junto al terreno de juego. En un comunicado se podía leer: «La UEFA ha analizado las circunstancias que provocaron el desafortunado accidente... y revisará la disposición de los elementos situados junto al terreno de juego, incluidas las pantallas LED, en todos los próximos partidos. Deseamos a Noa Lang una recuperación completa y rápida».
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